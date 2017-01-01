Оператор call-центра

Компания Lekvi Group открывает 2 вакансии в отдел телемаркетинга на позицию "оператор". Работа в офисном центре недалеко от центра города. Дружный молодой коллектив, ежемесячно проводятся мероприятия для сотрудников. В компании существует 5-ступенчатая система карьерного роста. Оплачиваемый отпуск, 20 рабочих дней в году. В компании существует система премий и бонусов.

Требования

Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и другие иностранные языки являются плюсом, который поможет в дальнейшем карьерном росте.

Работа осуществляется за компьютером, Вы должны быть опытным пользователем ПК.

Начальная заработная плата составляет 18000 крон. График работы: будние дни, с 9:00 до 18:00.

Присылайте резюме на hr@lekvi.cz и мы свяжемся с Вами.