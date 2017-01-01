Оператор call-центра

Компания Lekvi Group открывает 2 вакансии в отдел телемаркетинга на позицию "оператор".
Работа в офисном центре недалеко от центра города. Дружный молодой коллектив, ежемесячно проводятся мероприятия для сотрудников.
В компании существует 5-ступенчатая система карьерного роста.
Оплачиваемый отпуск, 20 рабочих дней в году.
В компании существует система премий и бонусов.
Все клиенты компании говорят на русском языке. Поэтому основное условие - это хороший русский язык. Чешский и другие иностранные языки являются плюсом, который поможет в дальнейшем карьерном росте.
Работа осуществляется за компьютером, Вы должны быть опытным пользователем ПК.
Начальная заработная плата составляет 18000 крон. График работы: будние дни, с 9:00 до 18:00.
Присылайте резюме на hr@lekvi.cz и мы свяжемся с Вами.
Работа заключается в обзвоне "горячих" клиентов и назначении встреч в офисе компании.
На сегодняшний день компания оказывает услуги в разных сферах, поэтому возможна работа сразу в нескольких направлениях, таких как:
- недвижимость
- ипотечные консультации
- образование
- иммиграция
- бухгалтерские услуги
Отдел телемаркетинга работает с самой современной и лучшей на сегодняшний день CRM системой - Saleseforce.
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz
776737390