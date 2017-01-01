Вожатый в лагерь

Требования: Возраст: от 21 до 36 лет Опыт работы: Работа с группами детей разного возраста (вожатым, аниматором, преподавателем, детским психологом) Личные качества: -Хорошая спортивная форма -отличное владение русским языком (дети в основном русскоговорящие) -разговорный английский и чешский языки -Энергичность, жизнерадостность, креативность, лидерство, самоорганизация -Умение в кратчайшие сроки объединить группу, сделать из детей одну команду, стать для них лидером и лучшим другом. -Знание основ «оказания первой помощи пострадавшим» -Наличие водительских прав будет огромным преимуществом Обязанности: -Организация и проведение досуговых мероприятий для группы детей (групповые игры, викторины, конкурсы, эстафеты и т.п.) -Сопровождение детей до и во время спортивных мероприятий. Разъяснение техники безопасности. -Контроль за соблюдением распорядка дня и правил нахождения на территории лагеря -Постоянная воспитательная работа - Разработка проведение спортивных мероприятий (зарядки, походы, упражнения, кроссы…) -Работа с партнерами и организаторами выездных спортивных мероприятий. -Проведение экскурсий по городам Прага, Вена, Берлин и др. (обучим, покажем…)

-оклад, раз в месяц (возможны премии и бонусы) - Бесплатное проживание в городе Шпиндлерув -Млын на период работы в комфортном отеле со всеми удобствами -3-х разовое питание -транспорт

Дополнительная информация

Карьерный рост:

Возможен прием сотрудников в штат компании на постоянную работу в офисе, в сфере детского туризма.

Наш будущий сотрудник должен быть «человеком-праздником», способный организовать большую группу детей, в одну дружную команду. Вы должны стать для детей другом, тренером, учителем, психологом, если надо мамой и папой. Каждый день дарить детям настроение и праздник. Быть чутким и отзывчивым. Вы должны понимать и осознавать огромную ответственность за детей.

В свою очередь мы готовы Вам передать весь наш опыт, оказывать всяческое содействие и помощь.

Большая просьба соискателям! Если Вы не соответствуете хотя бы одному требованию или не уверенны, что справитесь, не пишите и не звоните!!!