Менеджер по Логистике в Праге.

Описание

Данная вакансия представляет отличную возможность на практике ознакомиться с большим спектром процессов в международной логистике, взаимодействуя как с клиентами, так и с другими сотрудниками и отделами.

Основные обязанности:

- Составление и обновление клиентской базы.

- Проведение деловых переговоров.

- Ведение автопарка компании.

- Получение разрешительных документов в гос. учреждениях в Праге.

- Оперативное взаимодействие с водителями и решение возникающих вопросов в рейсе.