Стажер

Тип занятости Удалённая работа Профессия Консультант по банковским продуктам Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 500 EUR

Описание Филиал крупной холдинговой финансовой компании в Праге (ЧР), ищет стажера, с возможностью последующего трудоустройства, для работы с банками и другими финансовыми учреждениями.

• Взаимодействие с банками и другими финансовыми институтами

• Банковские формы и заявления

• Взаимодействие с командой финансового отдела компании при разработке, проведении и закрытии сделок

• Обзор партнерских портфелей для обеспечения соблюдения установленных целевых показателей

Требования • Отличные аналитические навыки

• Владение письменным и устным английским и чешским языком (русский язык является преимуществом)

• Отличные навыки презентации

• Свободное владение ПК

• Умение работать автономно и в команде

• Хорошие организационные навыки и способность фокусироваться на достижении цели

• Внимание к деталям; устойчивость к стрессу при наличии нескольких проектов

• Коммуникабельность и профессиональное присутствие

Условия • Работа в молодом коллективе в благоприятной и дружественной обстановке

• Интересные задачи

• Домашний офис

• Дальнейшее образование и личностный рост

• Ежедневное использование английского языка

Дата начала: Незамедлительно