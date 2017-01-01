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Стажер

Размещено Вчера 13:39
Тип занятости
Удалённая работа
Профессия
Консультант по банковским продуктам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
500 EUR
Описание

Филиал крупной холдинговой финансовой компании в Праге (ЧР), ищет стажера, с возможностью последующего трудоустройства, для работы с банками и другими финансовыми учреждениями.
• Взаимодействие с банками и другими финансовыми институтами
• Банковские формы и заявления
• Взаимодействие с командой финансового отдела компании при разработке, проведении и закрытии сделок
• Обзор партнерских портфелей для обеспечения соблюдения установленных целевых показателей

Требования

• Отличные аналитические навыки
• Владение письменным и устным английским и чешским языком (русский язык является преимуществом)
• Отличные навыки презентации
• Свободное владение ПК
• Умение работать автономно и в команде
• Хорошие организационные навыки и способность фокусироваться на достижении цели
• Внимание к деталям; устойчивость к стрессу при наличии нескольких проектов
• Коммуникабельность и профессиональное присутствие

Условия

• Работа в молодом коллективе в благоприятной и дружественной обстановке
• Интересные задачи
• Домашний офис
• Дальнейшее образование и личностный рост
• Ежедневное использование английского языка
Дата начала: Незамедлительно

Дополнительная информация

Стажировка в компании – это отличный опыт в динамичной, интересной и профессиональной среде. Офис находится по адресу Praha 3. Заработная плата во время стажировки – 500 евро нетто/мес. Если вы соответствуете требованиям, пожалуйста, пришлите ваше резюме на английском языке на hr@lfmpay.com

Контакты:

Ирина Юдакова

hr@lfmpay.com




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