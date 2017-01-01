Филиал крупной холдинговой финансовой компании в Праге (ЧР), ищет стажера, с возможностью последующего трудоустройства, для работы с банками и другими финансовыми учреждениями.
• Взаимодействие с банками и другими финансовыми институтами
• Банковские формы и заявления
• Взаимодействие с командой финансового отдела компании при разработке, проведении и закрытии сделок
• Обзор партнерских портфелей для обеспечения соблюдения установленных целевых показателей
• Отличные аналитические навыки
• Владение письменным и устным английским и чешским языком (русский язык является преимуществом)
• Отличные навыки презентации
• Свободное владение ПК
• Умение работать автономно и в команде
• Хорошие организационные навыки и способность фокусироваться на достижении цели
• Внимание к деталям; устойчивость к стрессу при наличии нескольких проектов
• Коммуникабельность и профессиональное присутствие
• Работа в молодом коллективе в благоприятной и дружественной обстановке
• Интересные задачи
• Домашний офис
• Дальнейшее образование и личностный рост
• Ежедневное использование английского языка
Дата начала: Незамедлительно
Стажировка в компании – это отличный опыт в динамичной, интересной и профессиональной среде. Офис находится по адресу Praha 3. Заработная плата во время стажировки – 500 евро нетто/мес. Если вы соответствуете требованиям, пожалуйста, пришлите ваше резюме на английском языке на hr@lfmpay.com
Ирина Юдакова
hr@lfmpay.com