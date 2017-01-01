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Промоутер

Размещено 16 февраля 20:34
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Менеджер по работе с клиентами
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
12 000 CZK
Компания
GETBERG reale estate
Описание

Нужны промоутеры для работы на стенде, в том числе и на выставках.
Это отличный шанс для старта карьеры в международной компании (девелопер), у нас предусмотрено обучение и при успешной работе - дальнейший карьерный рост внутри компании

Обязанности:
Консультирование потенциальных клиентов компании о продуктах и услугах,
Сбор информации, внесение информации в БД, ведение отчетности по проекту

Резюме с фото высылайте на hr@getberg.cz

Требования

М/Ж, желательно студенты последних курсов
Презентабельный внешний вид, аккуратность, ответственность,
хороший уровень чешского, английского и русского языков -обязателен.

Условия

График 5/2, смена 6 часов с 12 до 18, либо с 11 до 17, оплата 100 czk в час, возможно 2/2

Контакты:

Zulia

hr@getberg.cz




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