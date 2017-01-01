Описание

Нужны промоутеры для работы на стенде, в том числе и на выставках.

Это отличный шанс для старта карьеры в международной компании (девелопер), у нас предусмотрено обучение и при успешной работе - дальнейший карьерный рост внутри компании

Обязанности:

Консультирование потенциальных клиентов компании о продуктах и услугах,

Сбор информации, внесение информации в БД, ведение отчетности по проекту

Резюме с фото высылайте на hr@getberg.cz