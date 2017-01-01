Нужны промоутеры для работы на стенде, в том числе и на выставках.
Это отличный шанс для старта карьеры в международной компании (девелопер), у нас предусмотрено обучение и при успешной работе - дальнейший карьерный рост внутри компании
Обязанности:
Консультирование потенциальных клиентов компании о продуктах и услугах,
Сбор информации, внесение информации в БД, ведение отчетности по проекту
Резюме с фото высылайте на hr@getberg.cz
М/Ж, желательно студенты последних курсов
Презентабельный внешний вид, аккуратность, ответственность,
хороший уровень чешского, английского и русского языков -обязателен.
График 5/2, смена 6 часов с 12 до 18, либо с 11 до 17, оплата 100 czk в час, возможно 2/2
Zulia
hr@getberg.cz