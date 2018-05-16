Чешские фильмы с мировым признанием

Эти чешские фильмы прославились не только в Чехии, но и далеко за ее пределами. Посмотреть их должен каждый житель Чехии.

Фото: Кадр из фильма "Коля" // www.filmsinfilms.com

Чешское кино занимает особое место в мировом кинематографе. Именно Чехия подарила миру такие имена, как Милош Форман, Вера Хитилова, Ян Шванкмайер и другие. Но и сегодня чехи продолжают активно снимать. Объяснить это можно тем, что свое кино в Чехии любят и поддерживают. Залы, где показывают чешское кино, никогда не пустуют. В год в стране снимают около 15-20 фильмов.

Три чешские киноленты удостоены премии «Оскар» как лучшие фильмы на иностранном языке. В 1965 г. это был «Магазин на площади», в 1968 г. – «Поезда под пристальным наблюдением», а в 1996 г., – «Коля».

После этого многие фильмы выдвигались на «Оскар», но премию так и не получили. Среди последних лента «Я обслуживал английского короля» 2006 года, которая в шорт-лист не прошла, зато была номинирована в основном конкурсе на Берлинском кинофестивале.

«Коля» – самый известный чешский фильм

Фильм «Коля» снял чешский режиссер Ян Сверак в 1996 году. Действие происходит в конце 80-х гг. в тогдашней Чехословакии. В центре внимания – музыкант Лоука, который не имеет постоянной работы, а на жизнь он зарабатывает музыкальным сопровождением похорон. Разумеется, властям такие личности не нравятся, поэтому они строят ему козни.

Чтобы подзаработать, Лоука заключает фиктивный брак с русской, которая хочет эмигрировать на Запад. Фиктивная жена действительно уезжает, но оставляет сына, пятилетнего мальчика, у своей родственницы. Но та неожиданно умирает, и мальчика отдают отчиму по документам – чеху Лоуке. Ребенок не умеет говорить по-чешски, но обстоятельства вынуждают мальчика и мужчину найти общий язык. И все бы хорошо, но органы госбезопасности начинают интересоваться браком музыканта с русской. Ребенка хотят отправить обратно в СССР, в детский дом.

Кстати, в роли подруги Лоуки снялась Либуше Шафранкова – знаменитая чешская актриса, которую жители постсоветских стран могут помнить по популярной чешской сказке «Три орешка для Золушки».

Фильм «Коля» имел огромный успех. Кроме «Оскара», он получил и «Золотой глобус». Картину посмотрело более 3 млн зрителей в 40 странах мира. В Чехии на «Колю» в кинотеатры пришло 1 346 669 зрителей. Рекорд по посещаемости фильма чешского производства пока никому еще не удалось побить. Картина получила шесть «Чешских львов».

Первый чешский «Оскар» за фильм «Магазин на площади»

Фильм «Магазин на площади» 1965 года произвели в Чехословакии. Студийные съемки проходили на пражском Баррандове, натуру снимали в нынешней Словакии. Главную женскую роль в картине исполнила знаменитая польская актриса Ида Каминска. В 1965 году «Магазин на площади» был удостоен премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В копилке наград также есть и «Золотой глобус» со специальным призом жюри Каннского фестиваля.

В центре сюжета простой плотник словак Тоно Бртко, который участвует в программе ариизации населения в годы Второй мировой войны. Свояк передает Тоно небольшой магазин, которым владеет еврейка Лаутманн. Она продает пуговицы, и бизнес почти ничего ей не приносит. У Тоно тоже нет предпринимательской жилки. Но жена плотника уверена, что теперь они с мужем точно разбогатеют. Плотник боится гнева жены и ходит в магазин каждый день, делая вид, что дела идут хорошо. И все не так уж плохо: Тоно приплачивает местная еврейская община, чтобы у магазина еврейки не появился новый хозяин. И так продолжается до тех пор, пока всех евреев не выселяют из города.

«Поезда под пристальным наблюдением»

Фильм «Поезда под пристальным наблюдением» – экранизация романа Богумила Грабала от чешского режиссера Йиржи Менцеля. Менцель также снял по произведению чешского классика литературы и другой фильм, «Я обслуживал английского короля», который Чехия выдвигала на «Оскар» в 2006 году.



60-е со своей новой волной в чехословацком кино принесли стране второго «Оскара». На этот раз на весь мир прозвучал фильм «Поезда под пристальным наблюдением» 1968 г. Картину отметили и премиями «Золотой глобус» и BAFTA.

Действие в фильме происходит в военные годы. В центре сюжета подросток Милош Грома, который проходит стажировку на небольшой железнодорожной станции. Мальчику нравится, как он выглядит в форме. Он хочет быть похожим на своих взрослых товарищей. Милош влюбляется в проводницу Машу. Он приглашает ее на свидание и даже проводит ночь, которая заканчивается для него полным провалом и даже мыслями о самоубийстве. А тем временем война идет к концу. Партизаны следят за тем, как военные поезда проходят через станцию, и надеются на содействие проводников. Милош и не подозревает, что, когда уже все, казалось бы, закончилось, его поджидает самая страшная опасность.

Где смотреть чешскую классику

Мы подробно рассказали только о трех чешских фильмах, которые были удостоены премии «Оскар» и мирового признания. Но этим список самых известных кинолент чешского производства не исчерпывается. Продолжать знакомство с чешским кинематографом легко, когда есть доступ к богатой фильмотеке. Провайдер интернет-телевидения LVTV в Чехии предлагает обширную коллекцию чешского, русского и зарубежного кино с круглосуточным доступом.