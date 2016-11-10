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Вход свободный: куда бесплатно пойти развлечься в Праге в ноябре 2016

Вход свободный: куда бесплатно пойти развлечься в Праге в ноябре 2016

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Выставки, фестивали, фотовыставки, спектакль и рождественские ярмарки – все это ожидает жителей и гостей Праги в ноябре бесплатно.
Фото: pixabay.com
Вход свободный: куда бесплатно пойти развлечься в Праге в ноябре 2016

Выставка современных болгарских сувениров от местных дизайнеров

Восемь дизайнеров из Болгарии собрались и сделали ряд прототипов, по которым, по их мнению, и должны создаваться современные сувениры. Дизайнеры не предлагают отказаться от национальных традиций: они, наоборот, хотят вдохнуть в них современную жизнь. Увидеть все своими глазами можно в Чешском центре Прага – причем бесплатно.

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Фотовыставка работ фотографа Марека Мусила

Марек Мусил (Marek Musil) уже 15 лет профессионально занимается фотографией. За это время он успел поработать с известными глянцевыми журналами и заслужить репутацию талантливого fashion и рекламного фотографа. Но оставаться в ограниченных рамках – не в его стиле. 

Марек стал активным путешественником и испытывает огромное удовольствие, открывая для себя все новые уголки планеты. Этим большим миром, который он видит через объектив своего фотоаппарата, Мусил делится со зрителями в Nikon Photo Gallery. Вход свободный.

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Выставка пейзажей Адама Кашпара

Художник-пейзажист Адам Кашпар (Adam Kašpar) в свои молодые годы успел много добиться: его высоко ценят критики, педагоги и инвесторы. Кашпар учится на пятом курсе Академии изобразительных искусств, но его работы уже сейчас – цель многих коллекционеров. Что в них особенного и необычного – увидеть можно своими глазами на персональной выставке художника DIV VID, которая проходит в галерее Nová galerie в центре Праги.

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Фотовыставка югославского фотографа Миломира Ковачевича

Французский институт в Праге и посольство Боснии и Герцеговины представляют выставку выдающегося югославского фотографа из Сараево Миломира Ковачевича. В Праге можно будет увидеть его фотографии из серии «Мудрость столпов», на которых мэтр запечатлел «немного другое французское кафе» в Париже.

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Фотовыставка «Женщины мира»

Давно известно, что женщины играют ключевую роль в жизни нации. Если хочешь, чтобы твой народ был образованным, позаботься об образовании женщин. Чешские фотографы собрали коллекцию фотографий, на которых запечатлена сила жительниц Индии, Бирмы, Южного Судана, Замбии, Буркина-Фасо, Сомали, Эквадора, Афганистана, Камбоджи, Кении, Непала и Руанды.

Выставка будет проходить в Тынском литературном кафе (Týnská literární kavárna; Týnská 6, Praha 1) с 19 до 23:00 каждый день с 24 октября по 6 ноября. Вход свободный.


Фестиваль камерной музыки

Фестиваль камерной музыки Brikcius пройдет в Праге в пятый раз. Его большая заслуга в том, что он делает высокое музыкальное искусство доступным каждому: с 1 по 16 ноября можно совершенно бесплатно побывать на концертах в разных залах Праги – от Лореты до Обсерватории Штефаника. 

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Неделя науки и техники Академии наук ЧР

С 1 по 13 ноября в Академии наук ЧР и партнерских организациях будет проходить фестиваль «Неделя науки и техники». В течение 13 дней можно будет бесплатно послушать лекции чешских ученых, побывать на мастер-классах и экскурсиях, посмотреть концерты и театральные представления и даже покататься на электромобиле. Все – бесплатно.

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Выставка резьбы по дереву

В Новоместкой ратуше (Karlovo náměstí 1/23, Praha 2) с 12 по 17 ноября будут демонстрироваться студенческие работы, которые были созданы в рамках 8-го Международного студенческого симпозиума по резьбе. Посмотреть на резьбу по дереву можно в любой день, кроме понедельника, с 9 до 18:00.

Вход – через внутренний двор со стороны фойе. Посещение – бесплатное.


Премьера спектакля о молодежи

В театре ДИСК (Divadlo DISK, Karlova 26, Praha 1) приглашают на премьеру спектакля «Друзья» (Kamarádi), в котором отображаются судьбы молодого поколения, их интересы и взгляды на жизнь, взаимоотношения, счастливые и грустные моменты. Вход на спектакль свободный (начало – в 19:30). Лучше заранее забронировать место, например, позвонить по тел. +420 234 244 254. Играют в спектакле студенты.


Выставка общественного транспорта CzechBus 2016

Если вы не насмотрелись на общественный транспорт на улицах Праги, то с 22 по 24 ноября большое скопление автобусов и других общественных средств передвижения можно увидеть на площадке Выставиште. Производители продемонстрируют новинки, которые, возможно, в будущем будут колесить по городам Чехии.

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Рождественские ярмарки в Праге

Зима не за горами: в Праге наконец определились с компанией, которая будет отвечать за организацию и работу главных рождественских ярмарок страны – на Староместской и Вацлавской площадях. Откроются они уже 26 ноября и будут работать каждый день с 10 до 22:00. Некоторые палатки с едой будут открыты и до полуночи. 

Рождественские ярмарки в Праге проходят и на других площадях, например, на площади Республики, на Тыловой площади или на площади Мира. Везде вас ожидает предпраздничная новогодне-рождественская атмосфера – бесплатно.

Хорошего и интересного вам ноября!

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Темы
выставка фото фестиваль музыка театр наука Академия наук Чехии Прага Выходные в Праге
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