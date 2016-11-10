Самые интересные развлечения в Праге 12-18 ноября

12 НОЯБРЯ
Святомартинские торжества в Праге
На пражской Наплавке 12 ноября с 10 до 21:00 будут проходить святомартинские торжества. Гостей ожидает дегустация молодого вина, запеченного гуся и других традиционных чешских блюд. На ярмарке будет представлена продукция 27 чешских и моравских виноделов. Кроме фестиваля вина, посетителей по традиции ожидает фермерский рынок на набережной.
Адрес: náplavka Rašínova nábřeží, 120 00 Praha 2
Национальный сельскохозяйственный музей приглашает на фестиваль святомартинского вина на пражской Летне, где можно будет ознакомиться с традиционными чешскими ремеслами, попробовать святомартинские блюда и послушать музыку. Вход на актуальные экспозиции и выставки музея – свободный.
Адрес: Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Prague Restaurant Day
Попробовать лучшие блюда от поваров-любителей можно будет 12 ноября с 12 до 18:00 в Городской библиотеке в Праге на Марианской площади. Посетителям предложат вегетарианские и веганские блюда, продукты без клейковины, а также традиционную и экзотическую еду. Вход свободный, блюда – по дружеским ценам.
Адрес: Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
Джастин Бибер в Праге
Мировая звезда приедет в Прагу в рамках мирового турне Purpose World Tour и выступит в O2 Arena. Это будет первое выступление Бибера в Чехии. Билеты продаются по ценам от 1 390 до 4 990 крон.
Фестиваль конопли
В Праге в седьмой раз пройдет фестиваль конопли и лечебных трав. Вход на Cannafest 2016 обойдется в 200 крон на месте.
13 НОЯБРЯ
Amadeus Live
Знаменитый фильм Милоша Формана «Амадей» возвращается на большой экран в оригинальном исполнении с живым оркестром. Увидеть представление можно 13 ноября в 13:30 и 18:30 в Конгресс-центре Прага. Билеты продаются по ценам от 800 до 2 800 крон.
Выставка известного архитектора Яна Каплицкого
Ян Каплицкий жил и работал в Англии, а на родине его проекты так и не нашли воплощения. Теперь его наследие «возвращается» в Прагу – в виде выставки, на которой можно увидеть работы гения.
Black Hole – выставка Давида Черного
В DSC Gallery до 29 ноября проходит выставка самых свежих работ чешского художника и скульптора Давида Черного. Все произведения выставляются на публике впервые.
Адрес: Dlouhá 923/5, 110 00 Praha 1
Czech Design Week
Всю неделю в Праге проходила большая неделя дизайна. Успеть на последний день фестиваля можно в воскресенье, 13 ноября.
Большая выставка неизвестных фотографий Гавела
В центре современного искусства DOX показывают фотографии личного фотографа Вацлава Гавела Томки Немца.
14 НОЯБРЯ
Неделя мексиканской кухни
Hilton Prague представляет Неделю мексиканской кухни с 14 по 19 ноября. Посетители смогут попробовать настоящие мексиканские блюда, приготовленные шеф-поваром из далекой Мексики. Дегустация блюд будет проходить в ресторане на высоте 40 м с захватывающим видом на город.
Адрес: Pobřežní 1, Praha 8, 18600
16 НОЯБРЯ
Концерт Оливера Колецки
Четыре года в Праге ждали выступления известного диджея и продюсера Оливера Колекци, и, наконец, он выступит 16 ноября в пражском клубе Roxy.
17 НОЯБРЯ
День борьбы за свободу и демократию
17 ноября пройдет нетрадиционное празднование Дня борьбы за свободу и демократию на улице Народни-тршида «Спасибо, что мы можем!», где не будет места политическим выкрикам, возложению венков и произнесению праздных и пафосных слов. Зато там будут выступать живьем музыкальные группы, пройдут детские спектакли, мастер-классы, уличные перформансы и презентации некоммерческих организаций.
В центре Праги будет проходить Фестиваль свободы. На Вацлавской площади запланирован концерт и сатирический карнавал масок большого размера. Активисты пронесут аллегорические конструкции через места, непосредственно связанные с Бархатной революцией. В подготовке мероприятий участвуют семь некоммерческих организаций.
День открытых дверей в Грзанском дворце
Фото vlada.cz
Грзанский дворец используется для приемов и встреч чешского правительства. Здесь принимает политиков премьер-министр ЧР Богуслав Соботка. Побывать в историческом здании можно с 10 до 16:00. Посетители смогут увидеть не только постоянные экспозиции дворца, но и посетить знаменитую смотровую террасу с видом на Прагу.
Адрес: Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1
Вячеслав Бутусов в Праге
17 ноября в пражском театре «Гиберния» состоится творческий вечер Вячеслава Бутусова, лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».
Pixies в Праге
В зале пражского форума Карлин выступит знаменитая американская рок-группа Pixies. Билеты продаются по 1 169 крон.
18 НОЯБРЯ
Джаз-концерт The Unlimited Trio
Поклонников джаза ждут пражском клубе Jazz Dock на концерт The Unlimited Trio.
Кинопремьеры
В пражских кинотеатрах стартовали премьеры фильмов «Сноуден», «Прибытие», «Это всего лишь конец света» и др. Подробнее – здесь.
Хорошего отдыха на выходных и плодотворной рабочей недели!