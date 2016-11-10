Самые интересные развлечения в Праге 12-18 ноября

Святомартинские торжества, Джастин Бибер, марихуана, выставка Давида Черного, День борьбы за свободу и демократию – все это и многое другое ожидает жителей и гостей Праги в ближайшие дни.

Фото: Roman Boed, фото goo.gl/Uu2SHm

12 НОЯБРЯ

Святомартинские торжества в Праге

На пражской Наплавке 12 ноября с 10 до 21:00 будут проходить святомартинские торжества. Гостей ожидает дегустация молодого вина, запеченного гуся и других традиционных чешских блюд. На ярмарке будет представлена продукция 27 чешских и моравских виноделов. Кроме фестиваля вина, посетителей по традиции ожидает фермерский рынок на набережной.

Адрес: náplavka Rašínova nábřeží, 120 00 Praha 2

Национальный сельскохозяйственный музей приглашает на фестиваль святомартинского вина на пражской Летне, где можно будет ознакомиться с традиционными чешскими ремеслами, попробовать святомартинские блюда и послушать музыку. Вход на актуальные экспозиции и выставки музея – свободный.

Адрес: Kostelní 44, 170 00 Praha 7



Prague Restaurant Day

Попробовать лучшие блюда от поваров-любителей можно будет 12 ноября с 12 до 18:00 в Городской библиотеке в Праге на Марианской площади. Посетителям предложат вегетарианские и веганские блюда, продукты без клейковины, а также традиционную и экзотическую еду. Вход свободный, блюда – по дружеским ценам.

Адрес: Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1



Джастин Бибер в Праге

Мировая звезда приедет в Прагу в рамках мирового турне Purpose World Tour и выступит в O2 Arena. Это будет первое выступление Бибера в Чехии. Билеты продаются по ценам от 1 390 до 4 990 крон.



Фестиваль конопли

В Праге в седьмой раз пройдет фестиваль конопли и лечебных трав. Вход на Cannafest 2016 обойдется в 200 крон на месте.

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13 НОЯБРЯ

Amadeus Live

Знаменитый фильм Милоша Формана «Амадей» возвращается на большой экран в оригинальном исполнении с живым оркестром. Увидеть представление можно 13 ноября в 13:30 и 18:30 в Конгресс-центре Прага. Билеты продаются по ценам от 800 до 2 800 крон.



Выставка известного архитектора Яна Каплицкого

Ян Каплицкий жил и работал в Англии, а на родине его проекты так и не нашли воплощения. Теперь его наследие «возвращается» в Прагу – в виде выставки, на которой можно увидеть работы гения.

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Black Hole – выставка Давида Черного

В DSC Gallery до 29 ноября проходит выставка самых свежих работ чешского художника и скульптора Давида Черного. Все произведения выставляются на публике впервые.

Адрес: Dlouhá 923/5, 110 00 Praha 1



Czech Design Week

Всю неделю в Праге проходила большая неделя дизайна. Успеть на последний день фестиваля можно в воскресенье, 13 ноября.

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Большая выставка неизвестных фотографий Гавела

В центре современного искусства DOX показывают фотографии личного фотографа Вацлава Гавела Томки Немца.

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14 НОЯБРЯ

Неделя мексиканской кухни

Hilton Prague представляет Неделю мексиканской кухни с 14 по 19 ноября. Посетители смогут попробовать настоящие мексиканские блюда, приготовленные шеф-поваром из далекой Мексики. Дегустация блюд будет проходить в ресторане на высоте 40 м с захватывающим видом на город.

Адрес: Pobřežní 1, Praha 8, 18600



16 НОЯБРЯ

Концерт Оливера Колецки

Четыре года в Праге ждали выступления известного диджея и продюсера Оливера Колекци, и, наконец, он выступит 16 ноября в пражском клубе Roxy.

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17 НОЯБРЯ

День борьбы за свободу и демократию

17 ноября пройдет нетрадиционное празднование Дня борьбы за свободу и демократию на улице Народни-тршида «Спасибо, что мы можем!», где не будет места политическим выкрикам, возложению венков и произнесению праздных и пафосных слов. Зато там будут выступать живьем музыкальные группы, пройдут детские спектакли, мастер-классы, уличные перформансы и презентации некоммерческих организаций.

В центре Праги будет проходить Фестиваль свободы. На Вацлавской площади запланирован концерт и сатирический карнавал масок большого размера. Активисты пронесут аллегорические конструкции через места, непосредственно связанные с Бархатной революцией. В подготовке мероприятий участвуют семь некоммерческих организаций.



День открытых дверей в Грзанском дворце

Фото vlada.cz

Грзанский дворец используется для приемов и встреч чешского правительства. Здесь принимает политиков премьер-министр ЧР Богуслав Соботка. Побывать в историческом здании можно с 10 до 16:00. Посетители смогут увидеть не только постоянные экспозиции дворца, но и посетить знаменитую смотровую террасу с видом на Прагу.

Адрес: Loretánská 177/9, 118 00 Praha 1



Вячеслав Бутусов в Праге

17 ноября в пражском театре «Гиберния» состоится творческий вечер Вячеслава Бутусова, лидера групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер».

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Pixies в Праге

В зале пражского форума Карлин выступит знаменитая американская рок-группа Pixies. Билеты продаются по 1 169 крон.

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18 НОЯБРЯ

Джаз-концерт The Unlimited Trio

Поклонников джаза ждут пражском клубе Jazz Dock на концерт The Unlimited Trio.

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Кинопремьеры

В пражских кинотеатрах стартовали премьеры фильмов «Сноуден», «Прибытие», «Это всего лишь конец света» и др. Подробнее – здесь.

Хорошего отдыха на выходных и плодотворной рабочей недели!