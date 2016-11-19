Обзор интересных событий 19-25 ноября 2016 в Праге

Что будет происходить в Праге в ближайшие выходные и на следующей неделе: «Ночь театров», фотовыставка о советском эротизме, FMX Gladiator Games 2016, балет из Петербурга, рождественские ярмарки, выставка Czech Press Photo и многое другое.

Суббота, 19 ноября

- Всех, кто любит театр и хочет больше узнать о его закулисной жизни, должно заинтересовать общеевропейское мероприятие «Ночь театров». О том, как оно будет проходить в Чехии, можно прочитать здесь.



- В галерее Zahradník проходит выставка первооткрывателя советского эротизма Николая Бахарева «На пляже и дома». Продлится она до 22 декабря.

- Пражская О2 Арена снова наполнится ревом моторов, а участники и зрители соревнований по фристайл-мотокроссу смогут получить заряд адреналина. В этом году FMX Gladiator Games 2016 проходят под девизом New Era. Входной билет можно купить по цене от 790 крон.

- На площади Республики соберутся модники и модницы со всей столицы, потому что там пройдет большая ярмарка Praguemarket. Начало – в 10:00 (продлится до 18:00).



Площадь Республики в Праге, фото Wolfram Burner, ссылка http://bit.ly/2gkRQTE



Воскресенье, 20 ноября

На гастроли в Прагу 20 ноября приедет балетная труппа St. Petersburg Festival Ballet. Она представит на чешской сцене два бессмертных произведения из классики балета «Жизель» и «Лебединое озеро». В преддверии выступлений 420on.cz задал несколько вопросов премьеру Ивану Ситникову.



- Вы уже не можете дождаться, когда в Праге откроются рождественские ярмарки? Тогда не пропустите начало первой из них – на площади Республики (с 10:00).



Понедельник, 21 ноября

- Всех, кто думает о том, чтобы дать среднее образование ребенку в престижной школе-пансионате в Великобритании, США или Канаде, приглашают в отель Four Seasons Hotel на специальный семинар.



Вторник, 22 ноября

- 22 ноября в Староместской ратуше открывается выставка Czech Press Photo 2016, на которой можно будет увидеть работы победителей известного конкурса (460 фото и видео от 100 авторов). Выставка продлится до 31 января 2017 года. Билеты стоят 60-120 крон.

- В пражском театре Hybernia пройдет праздник настоящего французского шансона Paris The Show. Это представление в прошлом году прошло с аншлагом в Брно. На этот раз артисты вернулись в Чехию с новой программой, которую покажут и в Праге. Билеты стоят 990 крон.

- С 22 по 24 ноября все, кто не равнодушен к новинкам в области общественного транспорта, могут побывать на ежегодной выставке-ярмарке CzechBus 2016. Вход свободный.



Среда, 23 ноября

- В центре современного искусства DOX продолжают показывать ранее не публиковавшиеся снимки, на которых изображен Вацлав Гавел. Экспозиция включает в себя работы личного фотографа первого президента Чехии. Выставка продлится до 13 февраля 2017 года.

- Скандинавский дом в Праге (Dejvická 3, 160 00 Praha 6) в 7-ой раз проведет успешный фестиваль «Дни севера», в рамках которого пройдут кинопоказы и встречи с писателями. Мероприятия можно посетить с 23 ноября по 2 декабря.



Четверг, 24 ноября

- Пражанам в четвертый раз предложат прочувствовать, каково приходится бездомным в холодную ночь. Акция Noc venku начнется в 18:00 (с литургии) рядом с костелом Девы Мари Снежной на Юнгманновой площади. Культурная программа стартует после 19:15.

- В Национальном техническом музее (Kostelní 42, 170 78 Praha 7) открылась выставка «Человек и телефон», которая рассказывает историю телефонного аппарата и объясняет, чего человечеству ожидать от развития коммуникационных технологий в будущем. Входной билет – 90-190 крон.

Пятница, 25 ноября

- Четыре зала, три дизайнерские цены, восемь баров, зона chillout – все это и многое другое ожидает гостей Imagination festival в Кржижиковых павильонах (Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7) с 25 по 26 ноября. Билеты – 790-1200 крон.

- И снова рождественская ярмарка – теперь уже на Пражском граде. Рождественская атмосфера придет туда утром 25 ноября. А 26 ноября зажгутся огоньки на главной елке Чехии – на Староместской площади.

- Не забывайте о кинопремьерах в Праге, которые нельзя пропускать! На этой неделе на широкие экраны вышли фильмы «Планетариум», «Голограмма для короля», «Фантастические твари и где они обитают», а также «Американская пастораль».

Хороших выходных и успешной рабочей недели!