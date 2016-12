Обзор самых интересных мероприятий 17-23 декабря в Праге

Редакция портала 420on.cz подготовила обзор предстоящих мероприятий в Праге на ближайшую неделю, которые помогут отвлечься от будничных забот и создать праздничное настроение.

Суббота, 17 декабря

- Рождество в Чехии было и остается одним из самых любимых праздников. Организаторы выставки «Ретро» в новом здании Национального музея об этом хорошо знают. Посетители смогут узнать о непростых временах, когда чешского Йежишека пытались заменить Дедом Морозом, за мандаринами надо было стоять в длинных очередях и почти никто не находил под елкой подарка, о котором мечтал.

Специальная программа, в рамках которой пройдет украшение елки историческими игрушками и мастер-класс по изготовлению рождественского декора, запланирована на субботу 17 декабря с 11 до 17:00. Участие включено в стоимость входного билета в музей.



- Пражская галерея Mánes (Masarykovo nábřeží 250/1) 17 и 18 декабря превратится в современную торговую площадку для молодых чешских и словацких брендов, созданных с любовью местными жителями. На двух этажах галереи расположится 100 мини-магазинчиков, в которых можно будет купить одежду, косметику, детские игрушки, аксессуары для мужчин, еду и многое другое.



- Новая галерея в Праге (Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2) только на один день откроет выставку словацкого фотографа Марии Шварбовой. На экспозиции будут выставлены работы 2014-2016 гг., в которых словачка мастерски экспериментирует с пространством, цветом и атмосферой. Шварбова интересуется архитектурой социализма, и наполняет эти объекты новым смыслом.

- Futurum Music Bar (Zborovská 7) возобновляет музыкальные вечеринки в стиле техно, и на этот раз в Праге выступит американский продюсер Чарльз Дафф (Charles Duff), известный как Matrixxman. Билет – 200 крон.

- Клуб SaSaZu приглашает поклонников хип-хопа на большой концерт с участием таких артистов, как The Game, Marpo и Troublegang. Американский рэпер The Game стал популярным после выхода первого альбома The Documentary, с которым он номинировался на «Грэмми». Рэпера также хорошо знают благодаря его активному участию в баттлах хип-хоп ганст-рэпа, особенно широко распространенных в городе The Game – Лос-Анджелесе. Билеты – 690-2590 крон.

- С 15 по 18 декабря Высшая школа прикладного искусства в Праге проводит рождественскую ярмарку в своем главном здании на площади Яна Палаха 1 (ателье №104, 2 этаж). Купить можно будет качественные художественные изделия, изготовленные студентами вуза. Время работы – с 11 до 21:00.

- В Национальной технической библиотеке открывается уникальная выставка, на которой можно будет увидеть один из самых знаменитых староегипетских папирусов. Документ достигает в длину 27 м, его ширина – 38 см. В нем упоминается и «Взвешивание души», которое считается частью т.н. Египетской книги мертвых. В Праге покажут модель папируса, длина которого на 4 м больше оригинала, благодаря чему посетители смогут увидеть полное содержание папируса. Такой возможности в Британском музее, где хранится экспонат, нет. Вход свободный.



Воскресенье, 18 декабря

- В театре Гиберния (Divadlo Hybernia) поставили балет Чайковского «Щелкунчик», который хотя бы на время поможет отвлечься от будничных забот и окунуться в атмосферу праздника. Билеты – 750-1350 крон. Попасть на представление можно не только в воскресенье, 18 декабря, но 24, 25 и 27 декабря.

- Если вам интересно, как развивались районы Праги в 60-70-е гг., какие уличные скульптуры и архитектура их украшали, приходите на выставку фотографа Зденека Вожеглика. Вход в Галерею Йозефа Судека (Úvoz 24) – 10-20 крон.

- Чешский художник-иллюстратор Зденек Буриан интересовался экзотическими странами, древними цивилизациями и человеком. Его интересы нашли отражение в живописи и фотографии. В пражской галерее Galerie European Arts (Senovážné náměstí 8) открылась выставка его работ, увидеть которые можно до 31 декабря.

- Филип и Лукаш Гоудеки представляют выставку Glass Brothers, в рамках которой можно будет узнать, как братья художники по стеклу воплощают новые идеи в работе с этим хрупким материалом и создают разные арт-объекты, переходящие за грань дизайна и свободного искусства. Выставка проходит в зале Dox by Qubus (Poupětova 1A).

- MeetFactory снова организует в своих стенах рынок б/у вещей. В воскресенье здесь установят 70 палаток, в которых можно будет выбрать чистую одежду на любой вкус. Вход свободный.



Понедельник, 19 декабря



- Во дворце Акрополис в Праге выступит группа Baromantika во главе с певицей и композитором Ленкой Дусиловой (рок, фолк, инди), творчество которой отмечено многочисленными наградами в Чехии. Билеты на мероприятие стоят от 250 до 290 крон.



Вторник, 20 декабря

- Дворец Акрополис подготавливает своих гостей к Рождеству и приглашает на концерт «Рождественская коллекция», на котором известные рождественские песни будут исполнять чешские и зарубежные артисты. Анонсировано выступление бельгийской певицы Дженни Лисандер. Билеты – 250-300 крон.



Среда, 21 декабря

- В галерее Kvalitář (Senovážné náměstí 17) открылась выставка дизайнерских ювелирных изделий от Виктории Белдовой «Корона для камбоджийского короля». Однажды она решила создать коронационные регалии для короля Камбоджи и поехала в эту страну, чтобы предложить их самому Нородому Сиамони. Сейчас увидеть их можно в Праге до 6 февраля (дизайнеру пока не повезло добиться личной встречи с королем, несмотря на две попытки).



Четверг, 22 декабря

- MeetFactory приглашает на традиционную вечеринку в канун Рождества Supshollahell, создавать праздничную атмосферу на которой будут чешский диджей Aid Kid, Kewu и др.

- 22 декабря рядом с Промышленным дворцом (Выставиште) начнет работать бесплатный каток. На месте откроется и пункт проката коньков. Прийти покататься можно в любое время с 9 до 21:00. Каток будет работать до 3 января.



Пятница, 23 декабря

- 23 декабря по уже сложившейся традиции на Главном вокзале Праги прозвучит рождественская месса «Рыбовка». Услышать ее можно будет с 13 до 14:30. Посмотрите, как это было в прошлом году

- 23 декабря в театре Гиберния готовится уникальный международный благотворительный проект в преддверии Рождества - мюзикл «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2». По задумке организаторов, участвовать в нем будут талантливые дети и творческие коллективы, поддерживать которых приедут мировые и европейские звезды из России, Германии, Франции, Чехии и Словакии.

- В Рудольфинуме выступит всемирно известный пианист Денис Мацуев. Концерт в Праге станет завершающим в его рождественском гастрольном туре по странам Европы.



Отличных выходных и хорошего, предпраздничного настроения!