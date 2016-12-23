Рождественская неделя в Праге: что делать с 24 по 30 декабря

На ближайшей неделе на Староместской площади будут разливать рождественский рыбный суп; стартует «Неделя бесплатного спорта»; пражский аэропорт проведет уникальные экскурсии, а на Выставиште откроется грандиозная выставка Lego.

Фото: Ross Sokolovski, http://bit.ly/2hy27Zq

Суббота, 24 декабря

- В Праге сложилась добрая традиция: в Сочельник бесплатно наливать уху всем желающим, которые придут на рождественскую ярмарку на Староместской площади. Попробовать суп, приготовленный по специальному рецепту с карамелью и коньяком, можно будет с 11 до 13:00.

В этом году организаторы рассчитывают на 3 тысячи порций, раздавать которые будут также и на Вацлавской площади. На раздаче будет стоять сама мэр Праги Адриана Крначова. На приготовление супа уйдет почти 100 кг овощей, 70 кг муки, 50 кг масла и 45 л сливок.

- В Сочельник, 24 декабря, с 9 до 14:00 можно бесплатно посетить ботанический сад в Праге, включая оранжерею «Фата Моргана» (в обычные дни билет стоит 100 крон).

- Пражский зоопарк также будет открыт в Сочельник, но делать вход бесплатным для всех посетителей не будет. Подарки получат только дети до 15 лет, которые смогут пройти до окончания работ касс (до 14:00) всего за одну крону. Большинство павильонов будет открыто до 16:00.



Воскресенье, 25 декабря

- В Рождество на Староместской площади продолжатся гулянья. В 16:00 покажут сказочное представление для всей семьи, в 18:00 можно будет послушать игру на колоколах.

- В Праге начинается «Неделя бесплатного спорта», когда можно попробовать свои силы в самых разных спортивных дисциплинах, не заплатив при этом ни кроны.



Понедельник, 26 декабря

- С 26 по 31 декабря пражский аэропорт Вацлава Гавела приглашает на экскурсии по разным маршрутам продолжительностью 2 ч. Экскурсии платные (170 крон), и необходимо регистрироваться на официальном сайте аэропорта хотя бы за день. Там же можно выбрать интересующую вас трассу.

- В Общественном доме на площади Республики, в зале Сметаны, состоится большой концерт, на котором прозвучат исключительно произведения Моцарта (по случаю его 225-летия). Услышать можно будет как известные, так и менее прославленные инструментальные композиции, а также арии из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и др.



Вторник, 27 декабря

- В выставочном центре Výstaviště Praha Holešovice до 1 февраля будет работать образовательная выставка моделей из конструктора Lego. На площади 2 тыс. кв. м будут представлены сотни экспонатов, которые заинтересуют не только детей, но и взрослых. Из Lego были собраны достопримечательности старинной и современной архитектуры, восстановлены исторические события, созданы роботы, музыкальные инструменты и др.

Увидеть можно будет первые шаги человека на Луне, падение Берлинской стены, а также известные сцены из фильмов и сказок, например, крепость Эребор из трилогии «Хоббит». Даже «Титаник» высотой 3 м и длиной 11 м будет представлен на этой уникальной выставке. Стоимость посещения зависит от времени, но самый дорогой билет обойдется в 240 крон.



Среда, 28 декабря

- В январе состоится премьера нового фильма культового режиссера Джима Джармуша «Патерсон», и этому событию будет предшествовать ретроспектива всех его картин в кинотеатрах Чехии. В Праге 28-го декабря покажут два фильма легенды независимого американского кино – «Отпуск без конца» и «Таинственный поезд». Показы состоятся в кинотеатре Kino Aero. 31-го декабря там же можно будет увидеть предпремьерный показ «Патерсона».



Четверг, 29 декабря

- На Выставиште Голешовице до 3 января будет работать бесплатный уличный каток. Прийти покататься можно с 9 до 21:00. На месте открыты пункт проката коньков и палатка с едой.



Пятница, 30 декабря

- В Чешском центре Прага (Rytířská 31) 30 декабря будет последний день работы временной выставки Hapestetika, которая проходит под девизом «Трогайте, пожалуйста». Это значит, что все экспонаты можно трогать и гладить, чтобы получить реальные тактильные ощущения от произведений прикладного искусства. Выставка приурочена к 25-летию профессиональных служб для людей с проблемами зрения. Вход свободный. Время работы – с 11 до 18:00.