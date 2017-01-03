Куда бесплатно в Праге: обзор мероприятий в январе

Каждый, у кого Рождество и Новый год существенно опустошили кошельки, оценит обзор мероприятий в Праге в январе, на которые пустят совершенно бесплатно. Без кроны в кармане можно покататься на коньках, погладить верблюда или послушать инди-рок вживую.

Бесплатный каток

Бесплатный каток на площади Vítězné náměstí (на площадке, где обычно работают фермерские ярмарки – рядом с ул. Šolínova) работает каждый день с 9 до 21:00, и покататься здесь можно бесплатно. Прага 6 установила мобильную ледовую площадку 18х25 кв. м, и каждый может ею воспользоваться. На месте работает прокат коньков, тренер и точка с хорошей едой.



Выставка картин художницы Lusi Lu

Пражское Rock Café представляет выставку картин художницы Lusi Lu, которая изображает в основном женщин. Каждая из них всегда каким-либо образом выходит за рамки «нормальности» и признаваемых обществом идеалов красоты. В ее работах можно увидеть женщин полных, худых, маскулинных, женственных, эпатажных, обычных, моногамных, белых, смуглых и многих других. Художница с помощью своих коллажей хочет показать, что «нормальность» и «красота» не имеют ничего общего с действительностью. Выставка продлится до 31 января.



Международный день широкого шага

7 января в 14:00 в центре Праги начнется «Широкий парад» в честь британской комик-группы «Монти Пайтон». Каждый участник мероприятия пройдет собственным «глупым шагом» (silly walk) или научится оригинальной походке по знаменитому скетчу.

Кто не понимает, о чем идет речь, посмотрите это видео:





А вот так Международный день широкого шага прошел в прошлом году в Брно:







Бесплатно в Ботанический сад

Ботанический сад в Праге сделал бесплатным вход для просмотра уличной экспозиции до конца февраля. Время работы – с 9 до 16:00.



Общественный веганский ужин

Кафе Na půl cesty (Pujmanové, Praha 4) приглашает на бесплатный веганский ужин 8 января, на который каждый гость приносит что-либо от себя к общему столу. Принести можно как блюдо, приготовленное по своему рецепту, так и что-то уже готовое, купленное в магазине, например, тофу и др.; главное – ингредиенты не должны быть животного происхождения.



Прощание с Рождеством до следующего года

Рождественские ярмарки на Староместской площади и на Пражском граде закроются 6 января, а 7 января в Храме св. Петра и Павла (Bohnická 30/4) бесплатно в девятый раз даст традиционное ежегодное представление театр Excelsior. В понедельник, 8 января, в 14:00 на территории Хвалского замка (Na Chvalské tvrzi 857) пройдет процессия трех королей в сопровождении живых верблюдов. Во дворе замка можно будет послушать колядные песни в исполнении детей.



Лекция о доступности питьевой воды в Африке

9 января в Клинике (Jeseniova 60) в 20:00 пройдет лекция сотрудника некоммерческой организации «Человек в беде», который расскажет о проблеме доступности питьевой воды в странах Африки в условиях климатических изменений.



Бесплатный концерт в Rock Café

Rock Café приглашает на Indie Rock Night, в рамках которой бесплатно выступит группа The Silver Spoons. Гостями вечеринки станут The Vanilles.



Арт-вечеринка

В Национальном музее Праги состоится вечер (soirée) в интерпретации современных художников, на который их вдохновил банкет, организованный Пабло Пикассо в честь Анри Руссо. 12 января в 17:00 посетителям предложат посмотреть выставку «Таможенник Руссо: Потерянный рай художника» в компании с куратором, а зачем поучаствовать в арт-вечеринке в подвальном помещении Дворца Кинских.



Кастинг на конкурс «Мисс Чехия 2017»

12 января в 11:00 в торговом центре Arkády Pankrác начнется первый кастинг конкурса «Мисс Чехия 2017». На мероприятие приглашают не только участниц, но и зрителей, которые смогут поддержать потенциальных конкурсанток и помочь жюри с выбором.



Обмен неподходящими подарками

Пражское Café Lajka (U Akademie 11) проводит традиционный обмен неподходящими подарками. Всех, кто получил на праздники не то, что ожидал, приглашают 14 января с 17 до 22:00 исправить положение.



Вечеринка в Cross Club

Пражский Cross Club (Plynární 1096/23) зовет на вечеринку Fresky Showcase & SohoPalace, где на главной сцене будут выступать Oliver Torr, Layup, Tekstrue, NDNM live, MNTP live и Mike Corner. Вход до 21:00 свободный, потом – 100 крон.



Вечеринка в клубе ROXY

23 января в клубе ROXY в 23:00 открывается свободный вход на вечеринку в рамках Free Mondays. Выступать будут диджеи Jean Luc, Styx и Xavier J.



Концерт Dj Stiggma в La Loca

La Loca MUSIC BAR & LOUNGE (Odborů 4) приглашает на концерт ударника Dj Stiggma, который подготовил для слушателей коктейль из старого рок-н-ролла, латинской музыки, ска, нью-вейва, а также любимого рока 80-х и 90-х гг. Вход свободный.