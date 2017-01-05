Что делать в Праге с 7 по 13 января 2017

Вселенная на сковородке, парад широким шагом, чешская теннисистка из Lego, процессия трех королей на верблюдах и многое другое – что готовят пражанам предстоящие выходные и будни.

Суббота, 7 января

- Обсерватория имени Штефаника (Strahovská 205) представляет совершенно новое познавательное шоу для взрослых и детей от 10 лет. На предметах, которыми каждый из нас ежедневно пользуется, демонстрируются космические законы.

Оказывается, рецепт по приготовлению Вселенной можно найти на любой кухне. Кипящий суп на плите или капля воды на раскаленной сковородке – все это подчиняется те же законам, что и звезды и вся Вселенная. Шоу проходит только в январе по субботам и воскресеньям с 15 до 17:00. Билеты – 120 крон.

- Silly Walk – это международный парад, участники которого идут несуразно широким шагом. Пришла эта акция в Чехию из Великобритании, откуда родом и известная комик-группа Monty Python. Посмотреть, какое продолжение нашло их творчество в реальной жизни, можно будет в центре Праги с 14 до 16:00.



- Джаз-клуб Reduta (Národní 20) приглашает на концерт, на котором прозвучат самые популярные свинговые мелодии 60-х гг., написанные чешскими авторами. Услышать также можно будет и популярные американские композиции, а потом сравнить их звучание с творчеством чешских музыкантов. Начнется концерт в 19:00, билеты продаются по 250 крон.



Воскресенье, 8 января

- В воскресенье в Выставочном дворце (Veletržní palác) можно будет просмотреть выставку «Три века графики США» из собрания National Gallery of Art (Вашингтон) с комментариями историка искусства. На выставке представлены графические работы с начала 18 в. и по современность. Увидеть, например, можно произведения таких авторов, как Джон Симон, Фанни Палмер, Энди Уорхол, Джексон Поллок и др.



- На территории Хвалского замка в Праге с 14 до 16:00 будет проходить традиционное ежегодное мероприятие «Шествие трех королей» с живыми верблюдами. Оно посвящен трем королям-язычникам (Мельхиору, Каспару и Бальтазару), пришедшим поклониться новорожденному Иисусу в Вифлеем. Во дворе замка будут исполняться колядные песни, а в самом замке пройдет выставка, посвященная Рождеству.



Понедельник, 9 января

- Из конструктора Lego можно собрать все что угодно. На большой выставке, которая до конца января проходит в выставочном центре «Виставиште» в Голешовице, можно увидеть не только «Титаник» и другие интересные экспонаты, но и статую известной теннисистки Мартины Навратиловой. На то, чтобы собрать образ спортсменки из Lego, потребовалось 50 тысяч деталей. Выставка пользуется популярностью, и уже ведутся переговоры с организаторами из Польши о ее возможном продлении.



Вторник, 10 января

- Если попробовать определить жанр чешской группы Condurango, то больше всего подойдет определение «шансон с латинскими ритмами». Сами музыканты считают, что их творчество берет начало в «будеевицких» и «просецких» мелодиях. В целом, музыка Conduranga напоминает ликер на травах, которым хочется согреваться зимними вечерами. Концерт группы состоится в театре Horní Počernice (Votuzská 379/11, Praha 20), билет стоит 220 крон.



Среда, 11 января

- В клубе Zázemí (Bartolomĕjská 13) учат танцевать и сразу же применять полученные знания на практике – под хорошую живую музыку. Организаторам удалось добиться такой атмосферы, чтобы новички не боялись раскрываться, а ветераны не скучали. Входной билет оплачивается по желанию. Начало в 19:00.



Четверг, 12 января

- Во Дворце Кинских еще можно успеть на уникальную выставку картин французского художника Анри Руссо. Она продлится до 15 января.



Пятница, 13 января

- В Новоместской ратуше (Karlovo nám. 1/23) открывается выставка новых работ академического художника Михала Томека. Все его картины объединяет один мотив – мотив спора и борьбы. Художник по-разному изображает различные конфликты, и интересно рассматривать то, как это находит отражение в его живописи. Выставка работает со вторника по пятницу с 10 до 18:00, билет стоит 50 крон.

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