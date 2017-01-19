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Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017

Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017

artyommm 483 0
Впереди долгожданные выходные: чем не повод прекрасно провести время в одном из самых красивых городов Европы – Праге?
Фото: www.instagram.com, @ybloc_cz, Filip Gerlický
Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017

Суббота, 21 января 

- Рудольфинум приглашает в исторический концертный зал им. Дворжака на празднование китайского Нового года. В концерте Happy Chinese New Year участвуют Пражский филармонический оркестр и известные музыканты из Китая. Билеты – от 350 крон. Подробнее 

- С 20 января по 20 февраля в Праге будет проходить образовательная выставка «Гиганты океана» (Obři oceánů) под покровительством National Geographic Channels International. Увидеть много уникальных экспонатов можно будет в торговом центре Нови-Смихов (Nový Smíchov). Среди них, например, реальные челюсти и зубы акул со всего мира. Организаторы не забыли и об интерактивной зоне, где с помощью виртуальной реальности можно будет погрузиться на дно мирового океана. Вход свободный.

- Зимой в Чехии традиционно наступает пора «Забиячки». Раньше в это время в деревнях по всей Богемии и Моравии было принято закалывать выкормленных поросят и готовить из свинины различные блюда. Как «забивали» поросенка и как готовили деревенские колбаски и другие угощения, покажут и расскажут в ресторане Zenklovka (Zenklova 68). Начало – в 10:00. Праздник будет проходить во дворике ресторана и в самом зале.

- В пражских кинотеатрах продолжается фестиваль короткометражного кино. Если вы любите остроумные и нетривиальные фильмы, то вам, определенно, не стоит пропускать это мероприятие. Посмотреть расписание киносеансов можно на официальном сайте фестиваля.

- Sauna – architektura požitku («Сауна – архитектура наслаждения») – это название выставки, которая с 18 января по 10 марта будет проходить в пражской Галерее Ярослава Фрагнера (Betlémské náměstí 5a). Она представит посетителям сауну как социологический феномен. На выставке можно будет посмотреть обзор лучших современных саун в стране и за ее пределами.


Воскресенье, 22 января

- Спустя семь лет американская группа Green Day даст свой долгожданный концерт в Tipsport Arena в Праге. Подробнее 

- Жителей Праги приглашают познакомиться с вьетнамским Новым годом в пражский район Либуше. Гостям покажут торговую площадку вьетнамцев и познакомят с ее работой, проведут в местный храм и сувенирную лавку. Заключительной частью вечера станет ужин с национальными вьетнамскими блюдами на столе. Мероприятие организуют редакторы сайта  Sapa trip, которые решили показать всем желающим «Маленький Вьетнам» в Праге. Участие платное, подробности здесь.

- В Праге открывается выставка известного во всем мире чешского фотографа Йиндржиха Штрайта (Galerie České spořitelny, Rytířská 29). С 19 января по 26 февраля можно увидеть цикл его фотографий под названием Kde domov můj, который он посвятил людям без крыши над головой. Вход свободный.


Понедельник, 23 января

- В кинотеатре Aero (Biskupcova 1733/31) пройдет ежегодный фестиваль короткометражных фильмов MultiFest, снятых студентами специальности «Мультимедиа в экономической практике во ВШЭ». Стоимость билета – 150 крон.


Вторник, 24 января 

- В рамках цикла лекций Street art состоится первая встреча, посвященная граффити и стрит-арту с женским лицом. Слушателям расскажут о главных представительницах мировой художественной сцены в прошлом и сейчас. Лекция пройдет в Музее Праги (в главном лекционном зале), начало – в 16:30, билет – 60 крон.


Среда, 25 января

- Библиотека Вацлава Гавела приглашает на дискуссию «Беларусь вне Беларуси», участвовать в которой будут авторы одноименной книги: историки Петр Главачек и Павел Котов. Вести встречу будет чешский писатель Яхим Топол. Начало – в 19:00.


Четверг, 26 января

- В Праге продолжается выставка классика эпохи немецкого Возрождения Лукаса Кранаха. Подробнее


Пятница, 27 января

- Пражские отели решили воздать должное терпению жителей столицы и наградить их за все неудобства, которые им причиняют туристы. Как они это сделают, читайте здесь.


Не пропустите кинопремьеры января в Праге! 

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Темы
Выходные в Праге выставка кинотеатр Прага рестораны гостиницы
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