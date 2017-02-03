Выходные в Праге: куда пойти и что делать 4-5 февраля

На этих выходных в Праге открывается сезон фермерских рынков, Национальная галерея дарит бесплатный вход, проходит Фестиваль ледяных скульптур, показывают прямую трансляцию из Большого театра и происходит еще кое-что интересное.

Фото: www.instagram.com/shbekah/

Суббота, 4 февраля

- На Наплавке (Rašínovo nábřeží в Праге 3) открывается сезон фермерских рынков. 4 февраля можно прийти за фирменными колбасками из Пльзеня, которые для вас могут тут же обжарить на гриле; свежеиспеченным хлебом и другими продуктами от чешских фермеров и местных производителей. В этом году организаторы обещают много интересных тематических мероприятий. Ярмарка будет работать каждую субботу с 8 до 14:00.

- Национальная галерея в Праге празднует свой 221-й день рождения, и по этому случаю дарит своим посетителям бесплатный вход 4 и 5 февраля. Без билета можно увидеть все постоянные экспозиции галереи. Время работы – с 10 до 18:00.

- Известный благодаря своей запоминающейся музыке к фильмам, итальянский композитор Эннио Морриконе выступит в пражской О2 арене в рамках турне 60 Years of Music World Tour. Сопровождать знаменитого музыканта будет Чешский национальный симфонический оркестр.

- На крыше ТЦ Galerie Harfa 4-5 февраля будет проходить Фестиваль ледяных скульптур. Зрители смогут увидеть, как создаются произведения изо льда. В этом году скульпторы будут работать над ледяными образами мировых и чешских политиков. Публике предложат сравнить сходство с живыми прототипами: Обамой, Меркель, Соботкой, Бабишем и другими. Вход свободный.

- В Чешском центре Прага открылась фотовыставка «Вневременный город Стамбул и его лицо», на которой можно увидеть снимки фотографа Мустафы Дедеоглы, наблюдавшего за древним городом через объектив камеры в течение 9 лет. Вход свободный. Время работы с 11 до 18:00 по будням, в субботу – до 17:00, воскресенье – выходной.

- В Праге подводят итоги недели вина Prague Wine Week. 4-5 февраля в трех винных барах Vinograf за 300 крон можно будет попробовать 12 вин, отмеченных медалями в рамках этого фестиваля.

- В Национальной технической библиотеке открылась выставка «Страх неизвестного», на которой представлены экспонаты чешских и зарубежных художников, интересующихся темой беженцев. Если вы пока так никого из них и не видели, приходите посмотреть. Вход свободный. Выставка работает с 10 до 16:00.



Воскресенье, 5 февраля

- В кинотеатре Люцерна (Kino Lucerna) будут показывать прямую трансляцию балета «Лебединое озеро» из Большого театра. Сеанс продлится с 15:45 до 18:45. Билет стоит 350 крон.

- 5 февраля в Выставочном комплексе Голешовице (Výstaviště Praha Holešovice) завершится выставка-ярмарка, посвященная экологичному и энергоэффективному жилью, системам отопления, архитектуре, технологиям и строительству. В рамках мероприятия можно будет посетить сразу три выставки: «Современное отопление», «Деревянное строительство» и «Искусство дерева». Стоимость билета – 50-150 крон.

- В Lucerna Music Bar выступит дуэт Heymoonshaker, который совместил блюз и битбокс и стал главным сюрпризом последнего фестиваля Rock for People. Организаторы позвали музыкантов из Новой Зеландии выступить сразу в трех городах Чехии. Концерт в Праге запланирован на 5 февраля. Билеты продаются по цене от 350 до 390 крон.

- Кафе кинотеатра Biо Oko приглашает на книжный базар от группы в Фейсбуке Co čteme. Каждый читатель может принести и унести с собой 10 любых книг.

- Мечтаете побывать в тропическом лесу, но не хотите далеко отъезжать от Праги? Оранжерея Fata Morgana в пражском Ботаническом саду приглашает погулять по джунглям, которые никогда не спят. Особую обстановку создает специальная подсветка. Зачем идти сюда вечером? В это время некоторые виды растений начинают источать необычный аромат и создается настоящая атмосфера тропического леса после заката. Перед посещением необходимо забронировать место на сайте Ботанического сада.



Приятных выходных!