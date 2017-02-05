Вход свободный: куда бесплатно сходить в Праге в феврале

Эти культурные мероприятия в Праге вы можете включить в свои планы в феврале и при этом не выделять на них ни кроны из бюджета.

Концерты и вечеринки

- 15 февраля в клубе Roxy пройдет уже традиционная вечеринка «Анти-Валентин» (Anti-valentýn), на которой вы не увидите никаких сердечек, сладостей, роз и валентинок. Этот вечер будет полностью посвящен тем, у кого нет пары. Первые 100 гостей смогут попасть на вечеринку бесплатно. На танцполе будет звучать музыка в стиле хаус и техно.

- По понедельникам в том же Roxy проходят бесплатные концерты Free Mondays. В феврале в пражском клубе будут выступать преимущественно зарубежные группы. 13 февраля зрители смогут послушать выступление поп-группы Mantocliff из Швейцарии, а 27 февраля их слух будет радовать британский коллектив Autobahn, который смешивает несколько стилей: пост-рок, инди, панк и поп.

- По субботам в клубе La Loca проходят ретро-вечеринки в стиле 80-х и 90-х гг. Это значит, что танцевать можно будет под хиты Depeche Mode, U2, Мадонны и других звезд. Вход свободный.



Кино

- В Европейском доме (Jungmannova 24) по средам в 19:00 бесплатно показывают европейское кино. Например, 15 февраля можно будет увидеть бельгийскую драму Belgica, в которой рассказывается история двух братьев, возглавляющих ночной клуб в одноименном городе. Сюжет фильма насыщен вечеринками, скандалами и драматизмом.

Театр

- В кафе голешовицкого клуба Cross 19 февраля в 14:30 ждут гостей с детьми, которым покажут специальное детское представление.



Выставки

Воспоминание о Богумиле Грабале

- 3 февраля исполнится 20 лет со дня смерти писателя Богумила Грабала. По этому случаю в его вилле в Либени (Na Košince 1) откроется выставка Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan («Кто я. Богумил Грабал: писатель – чех – житель Центральной Европы»). Выставка работает каждый день с 10 до 18:00 до 5 марта.

Лед как искусство на Малостранской площади

- С прошлого воскресенья на Малостранской площади стоит большой ледяной параллелепипед, который должен оживить культурное пространство исторического района. Сколько он простоит, точно неизвестно, но предполагается, что еще две недели все-таки продержится. Смысл ледяной скульптуры, которая постепенно тает, заключается в том, чтобы показать: общество постоянно изменяется.

«Самая длинная ночь – 21 августа 1968»

- Выставка посвящена военной оккупации Чехословакии в ночь с 20 на 21 августа 1968 года, и на ней можно будет узнать новые факты об этом историческом событии. Экспозиция размещена в зале Средне-специальной школы (Drtinova 3), и прийти можно в любой день с понедельника по пятницу в течение всего февраля.

Nikon календарь 2017

- На выставке демонстрируются 50 лучших фотографий, которые были сделаны для конкурса Nikon Photo Gallery (в Уезде). Посмотреть на отобранные снимки можно до 12 февраля.

Снимки из Стамбула

- До 25 февраля в Чешском центре на ул. Рытиржской будет проходить фотовыставка, посвященная Стамбулу. На снимках показаны скрытые улицы исторического города, достопримечательности и горожане.



Свободное время

Мясопуст

25 февраля на Карлинской площади будет проходить праздник Мясопуста. Зрители увидят процессию с конной повозкой и поучаствуют в развлекательной программе. Подготовлены будут развлечения и для детей. Любой желающий сможет присоединиться к карнавалу масок. На празднике будут играть чешские группы, придут ремесленники, будет работать каток и др. Празднования продлятся с 13 до 18:30.

В Голешовице на Строссмайеровой площади Мясопуст начнется раньше – в 10:30. Оттуда карнавал масок переместится к Музею сельского хозяйства. В 12:00 музей откроет свои двери, и там продолжится развлекательная программа.

В Праге 4 Na Pankráci также пройдут гулянья, начнутся они в 12:00. В 14:50 состоится встреча с известным писателем Михалом Вивегом.

Ботанический сад

- До 28 февраля погулять по парку Ботанического сада можно совершенно бесплатно.

Лекция об Исландии

- 28 февраля в ВШЭ (nám. W. Churchilla 4) в 19:45 можно будет послушать лекцию «Пешком по Исландии» от отважного путешественника.

Детский бал

- 12 февраля в 15:00 в Жофине начнется бал для детей StarDancík. Вести мероприятие будет известный чешский комик Лукаш Павласек. Детям предложат пройти мини-курс по подготовке к танцам.

Противоатомный бункер Фолиманка

- Во времена Чехословакии этот бункер являлся запретным местом в Праге, а сейчас попасть в него один раз в месяц может любой желающий. В феврале спуститься в Фолиманку можно 18-го числа.

Restaurant Day

- 18 февраля по всему миру проходит акция Restaurant Day, в рамках которой люди могут продемонстрировать свои кулинарные способности и на один день открыть любительский ресторан. Подробнее



Спорт

Марафон в честь Дня Святого Валентина

- Участвовать в этом марафоне могут все, необязательно иметь пару. Мероприятие начнется 12 февраля в Running Mall (Františka Křížka 11) в 8:00.

- 14 февраля в спорткомплексе Gutovka влюбленным парам предложат покататься на коньках бесплатно. Акция на катке начнет действовать с 15:00.

- В районе Дейвице бесплатно кататься на искусственном катке можно до 28 февраля.

- В Велка-Хухле можно бесплатно покататься на лыжах. Комплекс открыт каждый день, но перед тем, как туда поехать, лучше узнать заранее, не проходят ли в это время там соревнования.