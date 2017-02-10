Выходные в Праге: куда пойти и что делать 11-12 февраля

Бои на арене, концерт Apocalyptica, выставка кошек, бесплатный показ мультфильма о Бэтмене и фото на память ко Дню всех влюбленных, фестиваль здорового образа жизни и другие мероприятия пройдут в Праге на этих выходных.

Фото: www.instagram.com/hyun._.sil/

Суббота, 11 февраля

- Кто бы мог подумать, что первому альбому Apocalyptica исполняется 20 лет! По этому случаю известные виолончелисты выступят в субботу на сцене Forum Karlín, а зрители смогут услышать необычные интерпретации хитов хэви-метала.

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- Впервые в Праге, на О2 арене, пройдут бои European Fighting Challenge Prague (смешанные боевые искусства MMA, которые часто ошибочно называют боями без правил). Впервые в Европе эти бои прошли в октябре 2016 года в Финляндии. Теперь и в Прагу приедут чемпионы из Бразилии, Хорватии, Германии, Перу и других стран. Стоимость билетов – от 499 крон.





- В гостинице Hotel Diplomat (Evropská 15) 11 и 12 февраля с 9:30 до 16:00 будет проходить выставка кошек, на которой можно будет увидеть 150 благородных питомцев – представителей 30 пород из разных стран мира. Некоторые породы настолько редкие, что в Чехии они будут представлены впервые! Стоимость билетов 60-120 крон.

- В ТЦ Летняны в субботу с 11 до 17:00 детей ждут для участия в развлекательной программе и конкурсах, посвященных героям фильмов о Бэтмене. Маленьких конкурсантов ожидают лабиринт, паззлы и раскраски. Отвечать за музыку и праздничное настроение будет диджей, который в финале проведет розыгрыш ценных призов. Вход свободный.

- 11 и 12 февраля с 12 до 19:00 в ТЦ Летняны напротив CINEMA CITY будет работать бесплатная фотостудия, где пары смогут сделать снимок на память по случаю Дня всех влюбленных. Фотограф бесплатно распечатает кадр на бумаге и вышлет изображение на электронную почту.

- В конгресс-центре Прага с 9 до 17:00 будет проходить Фестиваль здорового образа жизни, организованный журналом Dieta. В двух спортивных залах эксперты по питанию, фитнесу и ЗОЖ будут читать лекции для всех, кто пришел. Вход свободный.



- В ТЦ Arkády Pankrác пройдут ежегодные велосоревнования DownMall. Если вы никогда не видели раньше вживую, какие трюки можно делать на велосипедах, приходите 11 февраля в 13:00. На месте будет работать шоу-рум, где расскажут об истории соревнований и познакомят с лучшими велосипедистами. После 21:00 начнется афтепати.



- В Городской библиотеке Праги (Mariánské náměstí 98/1) бесплатно покажут The Lego Batman Movie в переводе на чешский. Количество мест ограничено. Взять билет на кассе можно будет с 12:00. Начало сеанса – в 15:00.

- Muzeum Medoviny в Праге (Na Zderaze 14) проводит неделю польской «медовины». Корни этого традиционного для Польши напитка уходят намного глубже, чем в Чехии и Словакии. Организаторы мероприятия подготовили 20 видов польских медовин от лучших производителей из Польши. В субботу можно приходить на дегустацию с 14 до 19:00. Вход – 150 крон (при раннем бронировании через интернет – 90 крон). В стоимость включена дегустация 4 разных польских медовин и 7 видов меда. Гостей просят не опаздывать, так как запас напитков ограничен.

- По 24 февраля в галерее Toyen, расположенной в Инфоцентре Праги 3 (Milešovská 846/1), можно увидеть работы чешского художника Олдржиха Кулганека, который является автором графической концепции нынешних банкнот в Чехии. Он также создал ряд почтовых марок. Его выставки проходили не только на родине, но и по всей Европе, а также в США. Он прославился своей графикой, гравюрами и литографиями. Вход на выставку свободный. Время работы – с 9 до 16:00.

- 11 февраля в Национальном техническом музее пройдет прощание с выставкой Civitas Carolina, посвященной строительству во времена Карла IV. И хотя она продлится еще до 19 февраля, организаторы покажут в субботу заключительную программу: атмосферу средневековой стройки оживят с помощью театральных этюдов. Посетители выставки смогут увидеть, как люди работали, питались и веселились при Карле IV. Для взрослых проведут экскурсию, а детей будут ждать в интерактивном игровом зале, где перед ними поставят много задач, например, построить град из маленьких и больших кубиков. Выступления коллектива Regii Caroli regis запланированы на 12, 14 и 16:00, а экскурсии – 11, 13 и 15:00. Игровой зал будет работать с 11 до 17:00.



Воскресенье, 12 февраля

- В галерее Hollar (Smetanovo nábřeží 6) до 24 февраля будет проходить выставка гравюр Адольфа Борна, известного художника, иллюстратора, аниматора и художника по костюмам. Вход свободный – по добровольному взносу.



- Марафон в честь Дня святого Валентина стал уже ежегодной традицией. Влюбленные пары могут поучаствовать в забеге без предварительной регистрации. Номера для бегунов будут выдавать с 8:30 у входа Running Mall (Františka Křižka 11).



- Gordana Glass Art Gallery (Dušní 15) представляет новую коллекцию художественного стекла. Выставка называется «Почесть золотой Праге» и отражает любовь художницы Джорданы Гласс к чешской столице. Галерею открыли в прошлом году, здесь представлены предметы интерьера из стекла, стеклянные картины, скульптуры и аксессуары. Здесь можно увидеть не только произведения хозяйки галереи, но и других мастеров. Вход свободный, время работы с 10:30 до 19:00.



- По 22 февраля в ТЦ Котва будет проходить выставка галереи Танцующий дом Sexplicit vol. 3., которая, как и две предыдущие экспозиции, будет посвящена теме секса, интима и эротики. В продолжении выставок можно будет увидеть новый взгляд на пикантную тему. Экспозиция составлена более чем из 50 произведений от 20 художников. Увидеть можно будет фотографии, инсталляции, видео, интерактивные объекты и др. Выставка проходит на третьем этаже, вход со стороны Рыбной улицы. Билет – 69 крон.

- 12 и 13 февраля в большом зале театра Арха (Na Poříčí 26) будет выступать группа Sváteční pop («Праздничный поп»), которая объединила художников и музыкантов. В рамках своих концертов она использует проекции и различные звуковые объекты, поэтому их выступления характеризуют как аудиовизуальные перформансы. Стоимость билета – 190 крон.





- Если вы еще не знаете, как будете отмечать праздник 8 Марта в Праге, приглашаем вас на комедию «Друзья» (режиссер - Юлия Меньшова). Подробнее об спектакле читайте в афише







Билеты можно заказать по телефону +420774280420 и забрать в нашем офисе по адресу Václavské náměstí 57, Nové Město, Praha 1.



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