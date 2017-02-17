Выходные в Праге: что делать 18-19 февраля

Выставки, концерты, мастер-классы, модные базары и кино – куда сходить и что делать в Праге в эти выходные.

Фото: https://www.instagram.com/sebasgram/

Суббота, 18 февраля

- 18 февраля в Чехии празднуют Международный день экскурсовода. По этому случаю в Праге и других городах пройдут бесплатные экскурсии. В столице всех желающих приглашают на бесплатную экскурсию на тему «Вацлавская площадь и прилегающие пассажи». Начало в 14:00 возле памятника святому Вацлаву.

- 18 и 19 февраля любителей дизайнерской одежды и украшений ждут на Praguemarket на площади Республики. Вход свободный, начало в 10:00.

- В пражском кинотеатре «Люцерна» (Lucerna) до 22 февраля будет проходить фестиваль японского кино Eiga Sai 2017. Напомним, в этом году в Чехии проходит Год японской культуры, а в Японии – наоборот. Таким образом две страны решили отметить возобновление дипломатических отношений, которое наступило 60 лет назад.

- 18 февраля в гостинице Pyramida (Bělohorská 24) состоится финал Международного фестиваля духовых оркестров, в рамках которого будет избран лучший любительский оркестр года. Кульминацией концерта станет одновременное исполнение всеми музыкантами композиции Ф. Кмоха.

- Библиотека Вацлава Гавела (Ostrovní 13) приглашает на выставку-ярмарку #minidyzajn, на которой можно будет посмотреть и купить изделия от 20 авторов-дизайнеров. Мероприятие будет проходить с 12 до 19:00. Вход свободный.

- В клубе Fatal music club в 17:00 начнется программа Když to chce párty, посвященная проблематике насилия. Каждый посетитель может заплатить за билет столько, сколько захочет: все деньги пойдут на создание видеороликов и материалов по борьбе со стереотипами, связанными с насилием, в том числе и сексуальным. В программе – лекции, обсуждения и слэм-поэзия, а также выступления альтернативных музыкальных групп.

- В Nikon Photo Gallery (Újezd 19) открыли выставку чешского ученого, фотографа, путешественника и нового амбассадора бренда Nikon Петра Яна Юрачека «Воспоминания о мире». Вход свободный, время работы вт-вс с 12 до 19:00.

- В Lucerna Music Bar будет выступать группа Kensington из Голландии, где они настолько популярны, что два раза подряд собрали огромную арену. В Чехии музыканты будут выступать в третий раз. Подробнее

- В отеле Mandarin Oriental Prague проведут субботнее мероприятие для невест Bridal Tea Party. Если вы планируете свадьбу, то наверняка вам будет интересно, о чем там будет идти разговор за чаем. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться. Подробнее



Воскресенье, 19 февраля

- В пражском клубе Futurum Music Bar будут выступать музыканты из Ростова-на-Дону. Группа Motorama играет музыку в стиле тви-поп и пост-панк, записывается во Франции и гастролирует по России и зарубежным странам. Песни исполняются на английском языке. Подробнее

- В центре Punctum - Krásovka (Krásova 27) в 15:00 начнется специальная программа, посвященная одежде. Посетители смогут подарить или обменять свою одежду на другую или посоветоваться с дизайнером, как можно переделать ту или иную вещь. Цель мероприятия – научить беречь вещи, бороться с перепроизводством одежды и показать, как можно использовать поношенную одежду. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, диджей будет ставить музыку. В 19:00 покажут фильм «Что не носить». На месте можно будет купить веганскую еду.

- В клубе Lávka (Novotného lávka 21) пройдет «Большая свинговая ночь: Original Vintage Orchestra». На вечеринке прозвучат известные свинговые хиты, а также стилизованные версии современных популярных песен, например, от One Republic или Фарелла Уильямса. Билеты стоят от 400-650 крон. Ведущим мероприятия будет режиссер, сценарист и продюсер Йиржи Вейделек.

- В галерее Храма Святой Девы Марии Снежной можно посмотреть коллекцию 90 цветных и черно-белых фотографий известного фотографа и путешественника Гарика Аванесяна, которые он сделал за последние 10 лет. На выставке представлены только лучшие работы автора – снимки из Армении, Узбекистана, Киргизстана, Китая, Индии и Бангладеш. Вход – 60-140 крон.

- В Клам-Галласовском дворце в Праге (Husova 20) открылась выставка «Графика года», в рамках которой можно увидеть лучшие работы именитых художников, начинающих авторов и студентов. Зрителям покажут графические произведения чешских и зарубежных художников, работы профессионалов и любителей.