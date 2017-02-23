Бальный сезон в Чехии: вы еще можете успеть

После зимних праздников – Рождества и Дня св. Сильвестра – в Чехии наступает бальный сезон. Начинается он шестого января, в праздник Трех королей (день Богоявления). Балы дают возможность всем жителям страны не только повеселиться, но и познакомиться с интересными людьми, будущими деловыми партнерами, а возможно, и со своей второй половинкой. 420on.cz узнал о самых популярных балах Чешской Республики.

Бал в Опере

Ples v Opeře – это грандиозное мероприятие, которое проходит в старинных просторах Пражской государственной оперы. На него съезжаются не только чешские звезды, но и приглашенные из-за рубежа гости. Дорогие украшения, платья от известных дизайнеров, музыкальные и танцевальные представления, а также изысканные блюда – все это неотъемлемая часть бала в Национальной опере. Правда, в 2017 году он не состоялся из-за ее реконструкции Оперы.

Чешско-словацкий бал

Восемнадцатого февраля в Общественном доме (Obecní dům) в Праге прошел четвертый Чешско-словацкий бал – культурное мероприятие, объединяющее знаменитых деятелей Чехии и Словакии. В нынешнем году на балу выступали: исполнители Хелена Вондрачкова и Дан Барта, балетная труппа Национального театра, фольклорный ансамбль «Липтов», арфистка Катарина Шевчикова и многие другие. В конце вечера прошла чешско-словацкая дискотека. За кулинарию на балу отвечал шеф-повар французского ресторана Art Nouveau.

Стоимость билетов колеблется от 2800 крон до 7800 крон в зависимости от выбранного зала.

Торжественный бал в Hotel International в Брно

В нынешнем году в Hotel International прошел юбилейный, 55-й бал. Каждый год организаторы придумывают новую тематику мероприятия. Если в прошлом это была «Тысяча и одна ночь» с соответствующей атмосферой (присутствовал даже один из главных символов Востока – верблюд), то в 2017 году темой стала «Дорога в будущее».

Ведущим мероприятия вновь был выбран известный телеведущий и певец Леош Мареш. Гостей мероприятия, среди которых всегда присутствуют знаменитости, развлекают хорошей музыкой, танцевальными представлениями и кулинарными изысками.

Цены на билеты начинаются от 2904 крон. Имеются также специальные предложения для иногородних гостей, включающие в себя проживание и завтрак в отеле, и два билета на бал.

Ples jako Brno

Ples jako Brno – одно из главных и самых дорогих мероприятий высокого класса, проходящее в Брно. Музыкальной звездой вечера в этом году стала Саманта Аткинсон, участница великобританского шоу X Factor. Также в программе были выступления известных чешских певцов и джаз-бэнда. Гостей вечера угощали разнообразными дарами моря и необычными десертами. На балу также была собрана внушительная сумма для благотворительного фонда, оказывающего помощь детям.

Цены на билеты начинаются от 4900 крон, за VIP-билет можно выложить более одиннадцати тысяч.

Русский бал в Карловых Варах



Все вышеперечисленные балы уже прошли, но вы еще можете успеть на Второй русский бал, который пройдет 11-го марта в Grand Hotel Pupp. Помимо того что в этом известном и по-настоящему роскошном отеле проживали исторические личности, а в настоящее время останавливаются мировые звезды, в люкс-просторах Grand Hotel Pupp также снимали сцены из фильма о Джеймсе Бонде. Здесь же проходят знаковые события, как то: Karlsbader Wochenende (встреча европейской аристократии), Торжественное открытие курортного сезона, Международный кинофестиваль в Карловых Варах и, конечно, Русский бал.

Мероприятие откроют дебютанты, после чего начнется торжественный ужин, за кулинарные изыски которого отвечает шеф-повар Гранд отеля Мартин Питак, и гала-концерт. Симфонический оркестр Карловых Вар целый вечер будет создавать правильное музыкальное и танцевальное настроение.

Мероприятие при поддержке городского управления Карловых Вар и посольства Чешской Республики в Москве организовывает компания «Венский Бал Москва», которая вот уже пятнадцать лет устраивает знаменитый благотворительный Венский бал в Москве.

Культурные и политические деятели, представители российской и чешской бизнес-элиты уже подтвердили свое присутствие на балу. У вас также есть возможность принять участие в этом торжественном мероприятии! Информацию о правилах приобретения билетов, стоимость которых колеблется от 90 до 450 евро, можно получить по телефону:

+420 774 280 420.