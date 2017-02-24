Выходные в Праге: что делать и куда пойти 25-26 февраля

Дегустация джина и тоника, фестиваль против насилия и тоталитаризма, большая вечеринка драм-н-бэйс в PVA Expo, парк аттракционов «Матейска поуть», традиционные русские народные гулянья и многое другое ждет жителей Праги на этих выходных.

Суббота, 25 февраля

- Краеведческий музей Национального музея в Праге 5 приглашает на день русских традиций, искусства и угощений. Программа насыщенная, начало в 15:00. Вход свободный. Подробнее

- В альтернативном пространстве DUP36 (Charvátova 10) во второй раз пройдет акция Ginfest, в рамках которой посетителям предложат попробовать около 40 брендов джина и тоника. Эксперты проведут лекции и мастер-классы на тему этих напитков. Подробнее

- В 11-й раз в Праге пройдет международный фестиваль против агрессии, тоталитаризма и насилия Mene Tekel. В этом году центральной темой мероприятия станет поиск путей к свободе. В течение недели можно будет познакомиться с живыми свидетелями политических репрессий и тоталитарных режимов. Организаторы подготовили выставки, концерты, реконструкцию политических процессов, а также интерактивную программу для школьников. Подробнее

- Поклонники музыкального жанра драм-н-бэйс могут сходить на фестиваль Let It Roll, на котором выступят мировые знаменитости. Начинающим диджеям предложат мастер-классы. Мероприятие состоится в PVA Expo. Подробнее

- В субботу на территории Выставочного центра в пражском районе Голешовице откроется сезонный парк «Матейска поуть», где посетители смогут развлечься на 115 аттракционах. Подробнее

- В Прагу привезли скандальную выставку Body The Exhibition, на которой на примере экспонатов из реальных человеческих тел можно увидеть, как функционирует организм человека. Всего зрителям покажут 20 экспонатов в полный человеческий рост и еще 300 других. В таком объеме подобные выставки в Чехии ранее не проходили. Место проведения – Výstaviště Holešovice - Křižíkovy pavilony, стоимость билета – 350 крон. Подробнее



Воскресенье, 26 февраля

- Украинский музыкант Сергей Бабкин (участник группы 5'nizza) вместе со своим коллективом выступит в Праге. В клубе Futurum Music Bar можно будет услышать лучшие песни музыканта в электрических аранжировках. Подробнее

- В Праге пройдет традиционный карнавал на Мясопуст. Начало в 14:00 у школы ZŠ Ratibořická (с 13:30 там можно будет взять маску). Оттуда процессия отправится в Хвалский замок. Там состоится конкурс на лучшую детскую маску и другие мероприятия. Посетители в масках получат право приоритетного входа. Вход во внутренний двор замка бесплатный.

- В коворкинг-пространстве SVĚT HUB (Slovenská 21) пройдет модный базар для мужчин Man Cave #4. Под одной крышей соберутся продавцы одежды и виниловых пластинок, дизайнеры, художники тату и другие представители творческой среды. А еще там будут угощать супом, ставить модную музыку и поддерживать хорошее настроение. Вход свободный.

- Пражский клуб Cross Club зовет на вечеринку Electroswing madhouse. Вход свободный, начало в 20:00.

Если вам было мало развлечений на выходных, не пропустите концерт Григория Лепса в понедельник, 27 февраля. Он будет выступать в зале Forum Karlín, и, кажется, еще осталось несколько билетов. Подробнее