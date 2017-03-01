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Куда сходить в Праге в марте 2017 бесплатно

Куда сходить в Праге в марте 2017 бесплатно

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Большой обзор мероприятий в Праге, которые пройдут в этом месяце и не станут угрозой вашему кошельку.
Фото: фотобанк pixabay.com
Куда сходить в Праге в марте 2017 бесплатно

В Праге регулярно проходит много мероприятий и акций, попасть на которые можно совершенно бесплатно. Март не будет исключением. Мы расскажем вам только о тех мероприятиях, которые действительно заслуживают вашего внимания: блошиные рынки, бесплатные киносеансы, выставки и дегустации.

2-8 марта, Фестиваль болгарского кино

Кинотеатр «Люцерна» и Европейский дом (Jungmannova 745/24) приглашают на ежегодный Фестиваль болгарского кино, который организуют Консульство Болгарской республики в ЧР и Болгарский институт культуры. Чешские зрители смогут увидеть подборку новейших документальных и игровых фильмов болгарского производства, которые демонстрировались на престижных европейских фестивалях. Все картины будут показывать с чешскими и английскими субтитрами. За сеансы в кинотеатре «Люцерна» придется заплатить 100 крон, в Европейском доме – бесплатно.

2 марта, модный показ и вечеринка

В пространстве DUP36 (Národní 36) пройдет необычная вечеринка под названием FUTURE MODE, в рамках которой состоится показ одежды фешн-дизайнера Моники Ваверовой из MIMO Space. Демонстрация одежды будущего превратится в танцевальное шоу, место тусовки и фотовыставку одновременно. Начало в 19:00. Организаторы просят зарегистрироваться (бесплатно).

3 марта, показ "Твин Пикс"

В зале Krutónpolis (Hradešínská 47) будут показывать культовый сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча. Марафон начнется в 18:00. Вход свободный.

3 марта, модная вечеринка

В The Chemistry Gallery (Bubenská 1) в 20:00 начнется презентация толстовок NEBE NEBO, на которых будут напечатаны произведения искусства. Вход свободный. Гостей ожидает модный вернисаж и интересные знакомства с творческими людьми.

3 марта, вечер альтернативного искусства

В MeetFactory (Ke Sklárně 15) пройдет акция «Общественный дом», в рамках которой можно будет увидеть театральные постановки, послушать музыку, посмотреть на изобразительное искусство и познакомиться с интересными людьми. Начало в 19:00. Вход свободный.


Куда пойти за необычной одеждой, аксессуарами и дизайнерскими вещами 

Шопоголики и охотники за дизайнерскими вещами не должны пропустить эти мероприятия! Каждое из них обладает своей изюминкой. 

MINT: Weekend Market впервые пройдет после долгого зимнего перерыва. Чешский интернет-портал по продаже изделий ручной работы Fler наконец «отключится» от сети и проведет выставку-продажу офлайн. 

Pop-up sekáč стал настолько «поп», что организаторам пришлось искать площадку побольше. На временном блошином рынке в Paralelní Polis можно будет расплатиться за покупки биткоинами.

Praguemarket займет центр Праги – площадь Республики. Весенний блошиный рынок на фабрике предложит не только одежду, но и кое-какую мебель, а также винтажные предметы для украшения интерьера. От Дизайн-маркета на нынешней площади Вацлава Гавела можно как обычно ожидать дизайнерские вещи, мастер-классы, театральные постановки и литературные чтения.

4 марта, 9:00 - MINT Weekend Market (Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13)

4-5 марта, 10-19:00 - Fler Offline 2017 (Hala C Balabenka, Drahobejlova 15)

5 марта, 10-17:00 - Pop-up sekáč (Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23)

5 марта, 13-18:00 - Bitcoin Blešák / Flea (Free) Market (Paralelní Polis, Dělnická 43)

11-12 марта, 10-19:00 - Praguemarket (náměstí Republiky)

12 марта, 12-17:00 - Весенний блошиный рынок на фабрике (MeetFactory)

18-19 марта, 10-19:00 - Дизайн-маркет (площадь Вацлава Гавела)


13-17 марта, «Неделя мозга» в Академии наук

Академия наук проводит «Неделю мозга», в рамках которой выступят крупные чешские специалисты в области теоретической и клинической нейрофизологии. Широкая общественность сможет ближе познакомиться с новейшими открытиями и достижениями в исследованиях мозга. Подробности и регистрация на сайте 

25 марта, Фестиваль деликатных вкусов

В Новоместской ратуше в Праге пройдет Фестиваль деликатных вкусов, попасть на который можно будет бесплатно. Посетителям предложат узнать, какой на вкус этот мир – путем дегустации блюд из разных стран с нескольких континентов. В рамках фестиваля также будут прочитаны лекции на тему путешествий, причем речь пойдет не только о гастрономических турах. Начало в 10:00.

25 марта, Жижковская ночь

В известном пражском районе Жижков в 7-й раз пройдет фестиваль «Жижковская ночь». Сотни артистов со всего мира приедут на этот праздник. Тысячи людей соберутся на улицах и в заведениях района. Попасть на выступления музыкальных групп, поэтические чтения, театральные постановки, вечеринки и другие мероприятия можно будет за минимальную плату. Развлекательная программа запланирована и в самых популярных местах Жижкова: на Жижковской башне, на Виткове, а также в прекрасном зале в стиле рондо-кубизма Венуше в Шлеговке. Больше информации на сайте 

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