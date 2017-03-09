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Выходные в Праге: что делать и куда пойти 11-12 марта

Выходные в Праге: что делать и куда пойти 11-12 марта

artyommm 605 0
Не пропустите обзор мероприятий на ближайшие выходные в столице Чехии.
Выходные в Праге: что делать и куда пойти 11-12 марта

Суббота, 11 марта

- В спортивном зале «Сокол» на Виноградах в Праге в 9:15 состоится торжественное открытие Чемпионата Чехии по кроличьим бегам с препятствиями. Победителей объявят в 18:30. Участвовать в соревновании будут команды, в которые обязательно входит один кролик и хозяин, держащий его на поводке. Входной билет – 100 крон.

- Резиденция правительства Чешской Республики проводит День открытых дверей. Посетители смогут увидеть избранные залы Страковой академии, в первую очередь – залы заседаний, рабочий кабинет премьер-министра, новый и старый конференц-залы и другие интересные помещения здания. Начало экскурсий – в 10:00. Вход свободный.

- В мультифункциональном арт-пространстве Jatka78 (Jateční 1530/33) пройдет конкурс «Бариста года 2017», в котором будут участвовать исключительно профессионалы. Они будут соревноваться в умении готовить эспрессо и капучино, а также правильно выбирать сорт и подавать кофе. Зрители смогут попробовать все финальные образцы кофе непосредственно от участников конкурса и научиться фотографировать этот напиток для Instagram. 

- Торговый центр Arkády Pankrác открывает недели Лондона в Праге. Выставка «В плену Лондона» предоставит жителям столицы возможность пройтись по Гайд-парку, заглянуть в Букингемский дворец или побывать на Уимблдоне. В ТЦ будет царить по-настоящему лондонская атмосфера. Вход на выставку бесплатный. Можно даже выиграть ценный приз, например, билет на самолет в Лондон, если участвовать в конкурсах.

- В торговом центре Eden (U Slavie 1527/3) до 19 марта на втором этаже будет работать большая детская игровая зона. В субботу там пройдут конкурсы и розыгрыши подарков. Вход свободный.

- По 15 марта в Праге проходит фестиваль документального кино «Один мир 2017» на острые темы. Подробнее 


Воскресенье, 12 марта

- MeetFactory приглашает на весенний блошиный рынок на своей территории. Купить можно будет все: одежду секонд-хенд, аксессуары, украшения, виниловые пластинки, кое-какую ретро-мебель и другие сокровища «на любителя». Вход свободный, начало в 12:00.

- В пражском ботаническом саду продолжается большая выставка орхидей. Специальное мероприятие в оранжерее Fata Morgana начнется в 14:00. 

- Национальный музей сельского хозяйства проводит выставку «Рыболовство». Посетители могут посмотреть на современную интерактивную экспозицию с использованием аудиовизуальной техники и анимационных технологий, 3D-проекций и расширенной реальности. В залах установлены крупные аквариумы с живыми пресноводными рыбами: щукой, карпом, сомом и др. Вход – 55 крон.

- Чешский художник Фратишек Скала подготовил выставку для посетителей Вальдштейнского манежа (Valdštejnská 3), на которой представлены его работы с 2004 года. Экспозиция представляет собой прогулки по метафизическим пейзажам удивительной архитектуры, смоделированной с помощью света и скульптур. 

- Выставка «Марс и Венера» в картинной галерее Пражского града станет первым мероприятием в рамках «Года аристократии ренессанса». До 30 апреля можно будет увидеть экспозицию с подзаголовком «Искусство маньеристских дворов в коллекциях Национального института достопримечательностей». В коллекцию вошли лучшие картины из чешских и моравских градов и замков, принадлежавшие аристократическим родам Вальдштейнов, Шварценбергов, Кинских и др. Билет – 100 крон.

Не пропустите!

В субботу, 11 марта, в Гранд-Отеле Pupp в Карловых варах состоится грандиозное светское и культурное событие «Второй русский бал». Подробнее 

В пятницу, 17 марта, резидент шоу Stand Up Слава Комиссаренко, комик и юморист, выступит в пражском клубе Dance Union Club. Подробнее 

 

Хороших выходных!

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Темы
Выходные в Праге Прага туристы выставка культура
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