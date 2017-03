Что делать в Праге на выходных 25-26 марта

В субботу и воскресенье в Праге покажут кино на Febiofest, можно побывать на фестивале женской самодеятельности, сходить на вечеринку японского диджея, поесть суп на Смиховской набережной или обновить гардероб на фэшн-маркете в Голешовице.

Кинофестиваль Febiofest

На этих выходных в мультиплексе на Смихове CineStar Anděl пройдет долгожданный фестиваль Febiofest, и можно будет увидеть лучшие фильмы за последнее время со всего мира. Билеты лучше покупать заранее, так как желающих попасть много, и на киносеансы собираются полные залы.

В этом году гостями фестиваля станут режиссеры Эмир Кустурица, Абель Феррара и Агнешка Холланд. По традиции в рамках кинофестиваля организуются музыкальные выступления. В этом году впервые они будут проходить не в гараже мультиплекса, а Радлицком культурном спортзале.

Фестиваль женского творчества

В театральном клубе Swan на Фруктовом рынке пройдет фестиваль женской самодеятельности Swan Prague Festival. 28 артисток, работающих в разных жанрах, со всего мира представят публике свои таланты. Зрителей ожидает вернисаж, художественные инсталляции, выступления диджеев и визуальные эффекты, кинопоказы и даже международное театральное кабаре.

Японский диджей Takaaki Itoh

Если вам нравится мрачная атмосфера и быстрые биты, то субботняя вечеринка в клубе Neone точно придется вам по вкусу. Выступать будет самый известный диджей японского андеграунда Takaaki Itoh, который приедет в Прагу из Берлина. На его счету более 50 собственных треков, а также продюсерские работы.

Выставка в The Chemistry Gallery

The Chemistry Gallery приглашает на новую выставку – премьеру словацкого художника Давида Курнявки "Are You Mine?", на которой можно посмотреть на двусмысленные и точно угадываемые символы в современной цифровой культуре. Экспозиция составлена из 17 картин и отображает мистических Мадонн, оказавшихся в разных ситуациях. Цветные портреты, как говорит сам автор, дают ответ или ставят вопрос, а зрителям дается пространство для размышлений. Вход свободный.

Весенний fashion-маркет

В субботу пройдет первый Mint market в нынешнем году (в зале №13 на рынке Голешовице). Посетителей как обычно ждут вещи от независимых дизайнеров, вкусная еда и приятные встречи. Всего будет работать около 40 точек с авторской одеждой и аксессуарами от местных производителей.

День открытых дверей в Чешском гидрометеорологическом институте

По случаю Всемирного дня воды Чешский гидрометеорологический институт приглашает на День открытых дверей в свою лабораторию в Праге-Коморжаны, на Либуше и в другие филиалы в Чехии. Вход свободный.

Фестиваль супов

На Смиховской набережной в Праге в субботу пройдет ежегодный Фестиваль супов, гуляшей и соусов со всего мира. Попробовать можно будет традиционные первые блюда из разных стран: Японии, Франции, России и др. Конечно, отдельное место на мероприятии займет национальная чешская кухня. Вход на фестиваль – 50 крон.