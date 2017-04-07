Что делать в Праге на выходных 8-9 апреля 2017

Фестивали европейского кино, встречи с дизайнерами и художниками, концерт на Староместской площади, пасхальная выставка в Музее Праги, Фестиваль уличной еды на набережной и фестиваль десертов – эти и другие мероприятия пройдут в чешской столице на выходных.

Кинофестиваль арт-хауса Weird Europe

В кинотеатре Bio Oko на выходных будет проходить фестиваль арт-фильмов Weird Europe. Зрителям покажут самые нестандартные и странные киноленты, которые были сняты европейскими режиссерами за последнее время. Вход – 130 крон.

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Открытие пространства Pragovka

Бывший автозавод на ул. Колбенова превратился в выставочный зал. В рамках мероприятия Kolben Open будет открыто пространство Hala Pragovka, в котором можно будет посетить ателье художников, скульпторов и дизайнеров (всего более 50 резидентов). Кроме того состоится открытие выставки With Wings. Посетителей проведут по индустриальному зданию с экскурсией. Вход свободный.

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День рождения слоненка

Слоненку Максимилиану в пражском зоопарке исполняется 1 год. Он стал первым рожденным в Праге слоном. Праздник начнется 8 апреля в 11:00. Посетителям расскажут и покажут, чему научился питомец за свой первый год жизни. В 14:30 можно будет понаблюдать за тренировкой слоненка.



Пасхальный проект в Музее Праги

Музей Праги подготовил к Пасхе насыщенную программу. В главном здании музея (Na Poříčí 52) с 8 по 18 апреля будет действовать пасхальный проект «Пражская игривая Пасха», в рамках которого посетители увидят пасхальную выставку, смогут поработать в творческих мастерских и посоревнуются в умении лучше всего расписывать яйца.



Фестиваль уличной еды на набережной

8 апреля на набережной (Hořejší nábřeží) пройдет Street Food festival, на котором посетители смогут попробовать актуальную еду из мира современной гастрономии. На фестивале будут работать фуд-траки и киоски с традиционной едой разных стран и культур. В этом году на фестивале будут готовить повара из Малайзии, Таиланда, Индии, Индонезии, Ливана, Мексики, Перу, Аргентины, США, Египта, Марокко, Португалии, Франции и др. Время работы – с 10 до 19:00, вход – 50 крон.



Prague candy festival 2017

Любите лакомства и десерты – приходите на 2 ежегодный самый сладкий фестиваль года. Мероприятие будет проходить в отеле «Пирамида» (Bělohorská 24) при участии лучших кондитеров и шоколатье из Чехии и других стран. Зрители смогут в реальном времени наблюдать за приготовлением тортов, пралине, украшением капкейков и марципанов. Время – с 12 до 19:00. Вход – от 200 крон.



Международный музыкальный фестиваль Music&Friends

В субботу на Староместской площади, где уже открылась пасхальная ярмарка, можно будет послушать духовую музыку. 200 музыкантов в сопровождении мажореток пройдут через центр Праги и вместе выйдут на сцену на площади исполнить композиции чешских и зарубежных авторов. Время – с 14 до 19:00.



Czech Nature Photo

До 14 мая в новом комплексе Czech Photo Centre проходит выставка чешских фотографов, которые снимают природу. Авторы фотографий, вошедших в экспозицию, являются лауреатами чешских и зарубежных премий. Вход – 50 крон.



Дни европейского кино

Кинотеатры Světozor, Lucerna, Royal и Kino Pilotů приглашают на фестиваль «Дни европейского кино», на котором можно будет увидеть лучшие картины европейского производства, выходившие на экраны в прошлом году. Всего будет показано 49 фильмов из 30 стран, причем не только Европы. Вход – 110 крон.



Выставка «Из Москвы в Париж»

В Праге проходит выставка картин и рисунков русского художника Эдуарда Штейнберга, который является ярким представителем второй волны русского авангарда.

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РЦНК в Праге по традиции приглашает на культурные мероприятия. Смотреть программу