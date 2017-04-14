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Что делать в Праге на Пасху 2017

Что делать в Праге на Пасху 2017

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Близятся долгожданные пасхальные каникулы. Если вы остаетесь на эти дни в Праге, вас могут заинтересовать мероприятия, о которых мы написали в нашем традиционном обзоре.
Что делать в Праге на Пасху 2017

Суббота, 15 апреля

Выставка Бориса Назаренко

Галерея Zahradník в Праге приглашает на выставку фотографа из Омска Бориса Назаренко. Выставка продлится до 14 мая. Вход – 50-100 крон.

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Детское шоу

15 апреля в Большом зале РЦНК состоится красочное представление для детей «Играем в клоунов». На гастроли в Прагу приедет театр из Карловых Вар «Пиноккио». Подробности 

Смотреть всю программу РЦНК на апрель 


Воскресенье, 16 апреля

Prague Design Week 2017

В галерее Танцующий дом по 16 апреля будет проходить выставка Prague Design Week 2017, которая занимает 4 этажа. На ней можно будет увидеть работы 80 зарубежных и чешских дизайнеров, модельеров, ремесленников и студентов. Организаторы сделали экспозиции интерактивными с помощью современных технологий. 

Адрес: Jiráskovo náměstí 1981 , Praha 2


Big Bang Data

Центр современного искусства DOX представляет новую выставку Bing Bang Data, посвященную назначению информации в современном мире. Куда она может привести, и как ей правильно пользоваться? Ответы на эти и другие вопросы поможет найти необычная экспозиция. 

Адрес: Poupětova 1, Praha 7


«Я, Клод Моне»

В кинотеатре Dlabačov в пражском районе Бржевнов покажут документальный фильм об известном художнике. Это совершенно новый взгляд на человека, который своими картинами стоит не только у истоков импрессионизма. Его можно считать самым влиятельным и успешным художником 19-20 вв. Вход – 200 крон. 

Адрес: Bělohorská 24, Praha 6 – Břevnov


Пасхальное Воскресенье

16 апреля в Чехии празднуют католическую Пасху. Обзор пасхальных ярмарок в Праге читайте здесь.

Пройдите наш тест на знание чешских пасхальных традиций 


Понедельник, 17 апреля
 

Musica Orbis Vibrations: The Sydney Youth Orchestra

В Костеле святых Шимона и Иуды будут выступать молодые музыканты из Австралии, которые приедут принять участие в цикле концертов Musica Orbis 2017. Вход – 125-250 крон. Начало в 19:30.

Адрес: Dušní 110 00 Praha 1.


Пасха в зоопарке Праги

С 13 по 17 апреля пражский зоопарк приглашает на пасхальные каникулы к себе. Посетителей ожидает специальная праздничная программа с весенними играми и развлечениями, пасхальные традиции и подарки для некоторых животных.

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