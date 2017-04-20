Третий выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 15:41 529

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В третьем выпуске нового уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: чешский язык для иностранцев, пивные и винные ванны, Чешский рай, конкурс «Битва за красоту» и художник-скульптор Теодор Тежик.