Что делать в Праге на выходных 22-23 апреля

Кинофестиваль о психическом здоровье, андеграудная хаус-вечеринка в бункере, мультижанровый фестиваль на Товарном вокзале в Жижкове, нестандартная выставка художников в виртуальной реальности, День открытых дверей в Министерстве регионального развития – все это ждет пражан и гостей города на выходных.

В кинотеатре Světozor в эти входные в первый раз пройдет кинофестиваль под названием Na Hlavu, который будет посвящен темам и развенчанию стереотипов о душевном здоровье и болезнях.

В программу включены известные фильмы и лекции, благодаря которым такие знаменитые картины, как «Амадей» и «На игле», можно будет рассмотреть через призму науки о душевном здоровье. Организаторы также анонсировали воркшопы, один из них будет посвящен связи между едой и психикой, а также тому, как правильно спать.

Официальный сайт кинофестиваля



В бункере Microna в Модржанах пройдет очередная андеграундная вечеринка. На этот раз мероприятие будет посвящено румынской хаус-сцене. Представлять Micro Romania в Праге будут диджеи Faster и Guy From Downstairs, выступавшие по всему миру.

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На этих выходных перед площадкой клуба Cross в Праге будет проходить Street Food Festival, на котором будет представлен богатый выбор гамбургеров, фалафелей, сэндвичей, супов, суши и других простых уличных блюд по разумным ценам. Купить еду можно будет как в палатках, где работают профессионалы, так и у поваров-любителей. Если замерзнете на улице, то можно зайти в кафе клуба и посмотреть документальный фильм о еде.

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Вы когда-нибудь рассматривали произведения искусства в виртуальной реальности? Если нет, то в Праге в эту субботу впервые появится такая возможность. The Chemistry Gallery приглашает на выставку 8 чешских художников в рамках виртуального ринга VR Clash.

Они не будут ограничены ни художественным пространством, ни количеством красок. В виртуальном мире единственным ограничением для них будут пределы фантазии. Чтобы посетители не потерялись в другом измерении, после основного мероприятия им предложат вернутся в наш мир и пойти на afterparty с диджеем и напитками в баре.

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В субботу на жижковском Товарном вокзале будет проходить фестиваль Apríles, на котором можно будет послушать живую музыку, посмотреть фотовыставку и театральные выступления, а также поучаствовать в мастера-классах и обсуждениях. Темой фестиваля в этом году станет пражский индастриал. Фестиваль начнется уже утром. Билет стоит 150 крон.

Адрес: nákladové nádraží Žižkov, 130 00 Praha



В субботу, 22 апреля, в Министерстве регионального развития пройдет День открытых дверей. Здание, где работают чиновники, находится в историческом центре Праги на Староместской площади. Мероприятие посвящено 20-летию существования министерства. Побывать в историческом доме можно будет с 10 до 16:00. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Встречать гостей будет министр Карла Шлехтова.

Адрес: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1



В воскресенье, 23 апреля, в 13:00 можно присоединиться к Синему параду с запуском воздушных шаров. Мероприятие организует Национальный институт аутизма с целью обратить внимание общественности на острую тему. Шествие пройдет от ул. Пражачка за входом в парк Холм Витков к Национальному монументу на Виткове. В финале каждый участник получит брошюру на память.



22 апреля фотограф и журналист Владимир Поморцев проведет познавательную экскурсию по Ольшанскому кладбищу. Участие бесплатное. Подробнее





22 и 23 апреля в Праге пройдет Film Music Prague 2017, в котором будут участвовать японский композитор Дзе Хисаяси (автор музыки к мультфильмам Хаяо Миядзаки и фильмов Такеси Китано), а также шотландский композитор Крэйг Армстронг (написал музыку к фильмам «Мулен Руж», «Великий Гэтсби», «Сноуден», «Уолл-Стрит» и др.). Концерты состоятся в зале Forum Karlín.

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