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Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 396 0
В четвертом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: чешские интеграционные центры; Чешский рай: пиво, гранат, «Шкода»; пивные и винные ванны; конкурс «Битва за красоту» и фалерист-рекордсмен Александр Рябцев.
Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30.

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

 

 

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

 

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Темы
Прага на русском Прага Чехия телевидение
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