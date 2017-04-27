Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

В четвертом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: чешские интеграционные центры; Чешский рай: пиво, гранат, «Шкода»; пивные и винные ванны; конкурс «Битва за красоту» и фалерист-рекордсмен Александр Рябцев.

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30.

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

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