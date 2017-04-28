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Что делать в Праге на выходных с 29 апреля по 1 мая 2017

Что делать в Праге на выходных с 29 апреля по 1 мая 2017

artyommm 1797 0
На «продленных» выходных жителей и гостей Праги ждет студенческий карнавал и фестиваль «Пражский майалес», начало театрального фестиваля «Вышеграни», фестиваль азиатской кухни, традиционная Вальпургиева ночь и другие мероприятия.
Что делать в Праге на выходных с 29 апреля по 1 мая 2017

Суббота, 29 апреля

Студенческий фестиваль и карнавал Pražský majáles

Фестиваль Pražský majáles (традиционный студенческий праздник, уходящий своими корнями в Средневековье) по традиции объединяет вокруг себя сразу несколько студенческих мероприятий. Но главное – это карнавальное шествие, которое завершается большим оупен-эйром. В этом году студенты и примкнувшие к ним будут встречать май в Праге в 13-й раз. Начнется мероприятие в 12:00 в PVA Letňany.


Театральный фестиваль Vyšehraní

С 29 апреля летняя сцена на пражском Вышеграде превратится в большую музыкально-театральную площадку. Vyšehraní – это хорошая возможность познакомиться поближе с самыми разными театральными и музыкальными жанрами. Представления можно будет посетить до 18 июня.

Расписание ищите на официальном сайте фестиваля 


Фестиваль азиатской кухни Asia Food Fest

Поклонники азиатской кухни и те, кто очень хочет узнать, что это такое, не должны пропустить Asia Food Fest, запланированный на субботу с 10:00 до 19:00. На выбор посетителей будут представлены продукты, блюда и закуски из Грузии, Ливана, Малайзии, Турции, Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Китая, Японии, России, Индии и других стран. В этом году будет работать более 70 палаток с едой.


Воскресенье, 30 апреля

Вальпургиева ночь

В воскресенье по всей Чехии будут жечь ведьм, потому что ночь с 30 апреля на 1 мая, как и в других странах, считается Вальпургиевой, или Ночью ведьм. По традиции люди разводят костры и сжигают чучела ведьм, чтобы защититься от нечистой силы. Сжигание ведьм будет проходить во многих районах Праги, например, в парке Ладронка в Праге 7, на Бржевнове или Просеке. В парке Ладронка праздник будет длиться с 12:00 до 21:00.


Продуктовая ярмарка для вегетарианцев

На Рашиновой набережной в Праге 2 30 апреля и 1 мая ждут всех вегетарианцев на самой крупнейшей тематической ярмарке в столице. Всех пришедших ожидают не только качественные продукты, но и фуд-шоу, ток-шоу с интересными гостями из чешской веган-гастрономии .


Выставка художника и иллюстратора Адольфа Борна

Музей Кампа приглашает на новую выставку Адольфа Борна. Это известный в Чехии и за ее пределами художник, который умер в прошлом году, оставив после себя богатую коллекцию карикатур, книжных иллюстраций, костюмов, анимационных и кукольных фильмов. Стоимость билета – 130 (льготный) - 260 крон.


Понедельник, 1 мая

Пивной праздник на Бржевнове

První Pivní Máj (Пивное Первое мая) – так называется гастрономическое мероприятие от Бржевноского монастыря, на котором будет представлена продукция 20 чешских и моравских мини-пивоварен. Посетители получат уникальную возможность попробовать около 80 видов разливного пива. Энтузиастам предложат посоревноваться в питье пива на скорость и других подобных умениях. Также дегустаторы пива будут выбирать лучшую пивоварню. После полудня будет играть живая музыка. Вход свободный.


Творческий вечер Сергея Полунина

Известный танцовщик балета Сергей Полунин проведет 1 мая в Национальном театре Праги творческий вечер.
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Темы
Выходные в Праге Прага музыка театр фестиваль чешское пиво
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