Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09n 10 °C
Пятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Пятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 104 0
В пятом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: Янские Лазне, пивные и винные ванны, конкурс «Битва за красоту» и семья известных кинематографистов.
Пятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

 

 

 

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

Рассказать всем:
Темы
Прага на русском Чехия телевидение Прага
Читайте
по теме 
Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
27.04.2017 16:00 Культура
Четвертый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
511 0
Третий выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
20.04.2017 15:41 Культура
Третий выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
668 0
Второй выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
13.04.2017 18:31 Культура
Второй выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
649 0
Первый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
07.04.2017 15:23 Культура
Первый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
1342 0
Последние новости:
04
мая
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
204 0
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
04.05.2017 17:24 Политика
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
723 0
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
04.05.2017 16:50 Общество
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
107 0
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
04.05.2017 14:02 Общество
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
1561 0
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
04.05.2017 13:35 Общество
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
483 0
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
04.05.2017 13:30 Интервью
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
483 0
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
04.05.2017 10:38 Общество
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
239 0
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
04.05.2017 10:23 Общество
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
495 0
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
04.05.2017 10:19 Общество
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
1131 0
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
04.05.2017 10:04 Экономика
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
612 0


Мобильная версия