Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09n 10 °C
Фотовыставка Бориса Назаренко в Праге: Реальная жизнь в России и не только

Фотовыставка Бориса Назаренко в Праге: Реальная жизнь в России и не только

Vladislava M 38 0
С 13 апреля в атмосферной пражской галерее Zahradník проходит выставка известного российского фотографа Бориса Назаренко. На открытие выставки в Прагу он приехал лично: чтобы рассказать о них публике и познакомиться с директором галереи Дмитрием Рубинштейном.
Фото: Татьяна Михалёва, 420on.cz
Фотовыставка Бориса Назаренко в Праге: Реальная жизнь в России и не только

Борис Назаренко родился в 1950 году в Омске. И хотя по основной специальности он математик и экономист, фотографией и живописью Борис увлекался с детства. Теперь, после выхода на пенсию, это его главное и самое любимое дело.

Сейчас Борис Васильевич Назаренко живет в Москве, но часто путешествует по России и другим странам мира – чтобы снимать повседневную жизнь в жанре стрит-фотографии. Прагу фотограф включил в свои любимые города Европы: не только потому, что здесь живут его близкие и родственники, но и потому, что в городе можно сделать отличные кадры.

«Я был в Праге очень много раз. Она была первым европейским городом, который я посетил в 1999-м году. Прагу я люблю, но хорошие кадры здесь стали получаться не сразу: только в прошлом году», – рассказал 420on.cz Борис Васильевич.

 

 

Фотографии Бориса Назаренко представляют собой летопись нашего времени. Директор галереи Дмитрий Рубинштейн называет их документом эпохи, по которому будет интересно спустя много лет посмотреть, как жили люди в этот период. Но не менее интересно и сейчас взглянуть на эти снимки и увидеть свою жизнь со стороны. Каждая фотография – не постановочный кадр, а отражение реальных и всегда очень эмоциональных сценок из жизни самых разных деревень и городов России и не только.

На снимках Назаренко вы увидите и колоритный юг России, и столичные зарисовки, и современную российскую глубинку. Ставрополь, Пятигорск, Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Самара, Ростов – и многие другие города легко узнаются на представленных на выставке кадрах. Но не только Россия отражена на фотографиях Назаренко: внимательные посетители найдут снимки улиц Праги и других европейских городов.

 

 

Назаренко очень понравилась пражская галерея Zahradník, которую четыре года назад открыл в центре города фотограф Дмитрий Рубинштейн. За это время уютная подвальная галерея стала центром общения русскоговорящих и известных чешских фотографов. Здесь постоянно меняются экспозиции: кроме российских и чешских авторов в галерее часто выставляют свои работы зарубежные мастера из разных стран. По словам посетителей, в «Заграднике» можно встретить интересных людей и увидеть действительно прекрасные работы.

«Изначально галерея задумывалась как место, где можно будет делать выставки и знакомиться с чешскими авторами. Постепенно это разрослось до международного уровня. Также здесь находится моя фотографическая мастерская», – рассказывает Дмитрий 420on.cz.

 

 

По словам Дмитрия, в галерее в основном собирается местная публика: как чехи, так и русскоязычные жители Праги и других городов. Об этом месте не знают туристы, поэтому здесь не бывает толп и суеты.

«Я сначала сомневался, получится ли провести выставку в галерее из-за того, что она находится в подвале. Но оказалось, что здесь просто шикарно: и площадь, и атмосфера, и мастерская Дмитрия, в которой можно печатать фотографии. Я чувствую себя здесь как дома», – сказал о галерее Zahradník Борис Назаренко.

Выставка фотографий Бориса Назаренко продлится до 15 мая. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00 по адресу V Jámě 8, Praha 1, 110 00. А затем галерея готовит новые выставки: как тематические групповые, так и персональные.

Фоторепортаж с вернисажа.

 

 

Рассказать всем:
Темы
фото выставка Прага культура
Читайте
по теме 
Скандал в чешском городе: Фотовыставку с обнаженными полными девушками запретили
06.04.2017 10:26 Культура
Скандал в чешском городе: Фотовыставку с обнаженными полными девушками запретили
1901 0
Советы фотографа: Подборка удачных мест для фотосессии в Праге
03.04.2017 14:38 Стиль
Советы фотографа: Подборка удачных мест для фотосессии в Праге
1315 0
Первые весенние выходные в Праге: куда пойти 4-5 марта 2017
02.03.2017 13:22 Культура
Первые весенние выходные в Праге: куда пойти 4-5 марта 2017
1192 0
Фотомодель Анхен Богомазова: Чешскую кухню можно пробовать даже моделям!
24.01.2017 15:14 Стиль
Фотомодель Анхен Богомазова: Чешскую кухню можно пробовать даже моделям!
1208 0
Последние новости:
04
мая
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
04.05.2017 18:16 Пресс-релизы
Телепроект «Прага на русском» объявляет новый кастинг
204 0
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
04.05.2017 17:24 Политика
Видео: Конфуз Соботки на Пражском Граде
723 0
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
04.05.2017 16:50 Общество
Пчелы полюбили Прагу: на крыше Рудольфина обустроят новую пасеку
107 0
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
04.05.2017 14:02 Общество
Снимок чешской девочки, вышедшей на протест против неонацистов, облетел весь мир
1561 0
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
04.05.2017 13:35 Общество
В доме в чешском Пльзене сорвался лифт, женщина погибла
483 0
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
04.05.2017 13:30 Интервью
Руководитель компании Lekvi Accounting: «Сходите с вашим бухгалтером на чашечку кофе»
483 0
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
04.05.2017 10:38 Общество
Мобильные операторы рассказали, как улучшить связь в поездах в Чехии
239 0
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
04.05.2017 10:23 Общество
Автовладельцам в Чехии напомнили о праве на компенсацию из-за ДТП
495 0
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
04.05.2017 10:19 Общество
Жители Праги назвали главные проблемы своих районов
1131 0
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
04.05.2017 10:04 Экономика
Хорошая новость для водителей: В Чехии дешевеет топливо
612 0


Мобильная версия