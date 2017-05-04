Фотовыставка Бориса Назаренко в Праге: Реальная жизнь в России и не только

С 13 апреля в атмосферной пражской галерее Zahradník проходит выставка известного российского фотографа Бориса Назаренко. На открытие выставки в Прагу он приехал лично: чтобы рассказать о них публике и познакомиться с директором галереи Дмитрием Рубинштейном.

Фото: Татьяна Михалёва, 420on.cz

Борис Назаренко родился в 1950 году в Омске. И хотя по основной специальности он математик и экономист, фотографией и живописью Борис увлекался с детства. Теперь, после выхода на пенсию, это его главное и самое любимое дело.

Сейчас Борис Васильевич Назаренко живет в Москве, но часто путешествует по России и другим странам мира – чтобы снимать повседневную жизнь в жанре стрит-фотографии. Прагу фотограф включил в свои любимые города Европы: не только потому, что здесь живут его близкие и родственники, но и потому, что в городе можно сделать отличные кадры.

«Я был в Праге очень много раз. Она была первым европейским городом, который я посетил в 1999-м году. Прагу я люблю, но хорошие кадры здесь стали получаться не сразу: только в прошлом году», – рассказал 420on.cz Борис Васильевич.

Фотографии Бориса Назаренко представляют собой летопись нашего времени. Директор галереи Дмитрий Рубинштейн называет их документом эпохи, по которому будет интересно спустя много лет посмотреть, как жили люди в этот период. Но не менее интересно и сейчас взглянуть на эти снимки и увидеть свою жизнь со стороны. Каждая фотография – не постановочный кадр, а отражение реальных и всегда очень эмоциональных сценок из жизни самых разных деревень и городов России и не только.

На снимках Назаренко вы увидите и колоритный юг России, и столичные зарисовки, и современную российскую глубинку. Ставрополь, Пятигорск, Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Самара, Ростов – и многие другие города легко узнаются на представленных на выставке кадрах. Но не только Россия отражена на фотографиях Назаренко: внимательные посетители найдут снимки улиц Праги и других европейских городов.

Назаренко очень понравилась пражская галерея Zahradník, которую четыре года назад открыл в центре города фотограф Дмитрий Рубинштейн. За это время уютная подвальная галерея стала центром общения русскоговорящих и известных чешских фотографов. Здесь постоянно меняются экспозиции: кроме российских и чешских авторов в галерее часто выставляют свои работы зарубежные мастера из разных стран. По словам посетителей, в «Заграднике» можно встретить интересных людей и увидеть действительно прекрасные работы.

«Изначально галерея задумывалась как место, где можно будет делать выставки и знакомиться с чешскими авторами. Постепенно это разрослось до международного уровня. Также здесь находится моя фотографическая мастерская», – рассказывает Дмитрий 420on.cz.

По словам Дмитрия, в галерее в основном собирается местная публика: как чехи, так и русскоязычные жители Праги и других городов. Об этом месте не знают туристы, поэтому здесь не бывает толп и суеты.

«Я сначала сомневался, получится ли провести выставку в галерее из-за того, что она находится в подвале. Но оказалось, что здесь просто шикарно: и площадь, и атмосфера, и мастерская Дмитрия, в которой можно печатать фотографии. Я чувствую себя здесь как дома», – сказал о галерее Zahradník Борис Назаренко.

Выставка фотографий Бориса Назаренко продлится до 15 мая. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00 по адресу V Jámě 8, Praha 1, 110 00. А затем галерея готовит новые выставки: как тематические групповые, так и персональные.

Фоторепортаж с вернисажа.