Вход свободный: куда бесплатно сходить в Праге в мае 2017

Обзор мероприятий в чешской столице, за вход на которые не нужно платить.

В Праге открылась первая Библиотека вещей. Здесь можно бесплатно взять напрокат граммофон, машинку для шитья, роликовые коньки и любые другие вещи, которые окажутся в свободном доступе.



В Европейском доме на улице Jungmannovа в Праге 1 открылась выставка фотографий Войтеха Лукаша «Возвращение копытных на чешский ландшафт» (Návrat kopytníků do české krajiny). На выставке представлены лучшие снимки, сделанные за последние 2 года в заповеднике крупно-копытных животных (диких лошадей, зубров и не только) на территории бывшего военного городка Миловице. Увидеть экспозицию можно до 23 мая с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу – с 10:00 до 17:00. Вход свободный.



В среду, 10 мая, с 12:00 до 20:00 у прохожих есть шанс получить мороженое бесплатно. Для этого нужно идти по улице Křížkovského, десерты будут раздавать перед входом в магазин Botas 66.



На выходных, 13 и 14 мая, в чешской столице в 3-й раз пройдет фестиваль Open House Praha. Любой желающий может бесплатно зайти в одно, несколько или во все (если успеет) 43 здания, которые в этом году участвуют в мероприятии. Зачем людям это нужно? Из любопытства: обычно двери для посторонних закрыты, а, бывает, так хочется узнать, что там внутри. Смотреть список объектов



В субботу, 13 мая, планируйте прогулку на Пражский Град, где состоится открытие летнего сезона. С 10:00 до 17:00 можно будет бесплатно посетить все туристические объекты – по случаю 300-летнего юбилея Марии Терезии.



Во вторник, 16 мая, Чешский сельскохозяйственный университет приглашает на конкурс Miss Agro. Можно будет не только увидеть красивых девушек, но и послушать вживую чешские группы The Tap Tap, PSH и Skyline.



В среду, 17 мая, рядом с общежитиями Йижни-Мнесто с 14:00 до 22:00 будет проходить фестиваль Sport4Students, хедлайнером которого станет группа Hentai Corporation.



18 мая Национальный музей сельского хозяйства (Kostelní 1300/44) приглашает на День открытых дверей в рамках Международного дня музеев. Вход свободный.



В воскресенье, 21 мая, на острове Кампа с 12:00 до 18:00 будет проходить Пражский пробег. Ультра-марафонец, тренер и основатель школы бега Милош Шкорпил даст полезные советы, как правильно бегать, и проведет тренировку по кроссфиту.



Полюбившийся жителям Праги мультикультурный фестиваль RefuFest в этом году будет проходить с 26 по 28 мая на Товарном вокзале Жижков. Посетителей ожидает большой выбор национальных блюд, мастер-классы от представителей разных национальностей и этническая музыка.



27 мая на набережной Рашинова и Горжейши с 9:00 до 19:00 запланирован семейный фестиваль Ratolest Fest – мероприятие, которое помогает детям выбрать подходящий вид спорта.



В воскресенье, 28 мая, Прага 7 зовет на Семейный день. Мероприятие начнется в 13:00 на Выставиште, будет играть живая музыка.