Что делать в Праге на выходных 13 и 14 мая 2017

На выходных жителей и гостей Праги ожидает большая выставка для вейперов, фестиваль Open House, ярмарка «Мир книг», пивной фестиваль на Летне, фуд-фестиваль от 37 посольств разных стран мира и другие достойные внимания мероприятия.

Суббота, 13 мая

VAPESHOW Prague

Всех вейперов Праги ждут на специализированной выставке VAPESHOW Prague, в рамках которой пройдут мастер-классы и конкурсы. Участников ожидают подарки. Подробнее



Фестиваль Open House

В этом году в Праге в третий раз будет проходить «фестиваль открытых дверей» Open House. Это значит, что любой желающий сможет попасть на участвующие в акции объекты, куда обычно вход посторонним воспрещен. На этот раз в фестивале впервые участвует офис Seznam.cz. Подробнее



River food festival

С 12 по 14 мая на набережной Влтавы в Праге будет проходить грандиозный фестиваль еды с невероятными блюдами международной кухни, необычными зонами отдыха, сюрпризами, ресторанами на воде и развлекательной программой. Подробнее



Книжная ярмарка

На Выставиште в Праге проходит международная книжная ярмарка и литературный фестиваль «Мир книг». Посетителей ожидают автограф-сессии, встречи с писателями, мастер-классы и другие события. В субботу ярмарка работает с 9:30 до 19:00. Подробнее



«Уникальный мир Адольфа Борна»

В пражском музее на Кампе открылась новая выставка – «Уникальный мир Адольфа Борна», на которой можно увидеть рисунки, юмористические путевые записки и графические работы известного чешского художника, иллюстратора и карикатуриста. Подробнее



Пивной фестиваль на Летне

До 25 мая на Летне (Прага 7) будут собираться ценители вкусного чешского пива. Ежегодный пивной фестиваль предложит большой выбор не только пива, но и вкусной еды и других напитков. На каждый день организаторы подготовили специальную программу. Подробнее



Кинопремьера

С 11 мая в кинотеатрах Чехии начали показывать новый фильм Гая Риччи «Меч короля Артура». Это новая интерпретация известных исторических событий в жанре экшена и фентези. Смотреть трейлер



Фестиваль под Нусельским мостом

Фестиваль Pojď dál в субботу предоставит возможность спуститься в инвалидной коляске на веревках с Нусельского моста. Организаторы придумали такое экстремальное «развлечение», чтобы люди могли почувствовать себя на месте инвалидов, которые должны полностью полагаться на другого человека. Основная программа фестиваля будет проходить в парке Фолиманка под Нусельским мостом. В этом году спускаться в инвалидном кресле с моста будет вице-премьер Павел Белорбрадек, компанию ему составит звезда боевых искусств в Чехии и за рубежом Томаш Грон.



День открытых дверей на Чешском телевидении

13 мая с 9:00 до 17:00 Чешское телевидение приглашает на День открытых дверей. Можно будет увидеть, как снимают известные передачи, заглянуть в неожиданные пространства телестудий, пообщаться с ведущими и актерами. Всего подготовлено три экскурсионных маршрута. Подробнее о мероприятии



Ярмарка цветов

13 и 14 мая в замке Цтенице будет проходить цветочная ярмарка. Можно будет купить садовые цветы, аксессуары и товары для сада, а также поучаствовать в мастер-классах и послушать лекцию. Начало в субботу в 10:00.



Фуд-фестиваль от посольств

В субботу на Круглой площади (Vítězné náměstí) в Праге во второй раз состоится презентация вкусов и культур Фестиваль посольств Food & Culture. 37 посольств представят в 55 палатках национальную еду своих стран. На мероприятии будут представлены 18 стран Азии, 3 – Америки, 7 – Африки и 9 – Европы. Фестиваль будет проходить с 8:00 до 16:00.



Воскресенье, 14 мая

День йоркширских терьеров

В пражском парке Парукаржка (Park Parukářka, Českobratrská 2778/1) во второй раз отпразднуют Международный день йоркширских терьеров. На мероприятие приедут владельцы йоркширов со всей Чехии. Их цель – побить прошлогодний рекорд, когда в одном месте собралось 196 собак этой породы. Начало в 11:00.



«Воскресенье в галерее»

Национальная галерея в Праге приглашает провести воскресенье за просмотром выставок. Цикл «Воскресенье в галерее» / Neděle v galerii представляет собой краткие комментарии к актуальным выставкам в Выставочном дворце (Veletržní palác), где сейчас показывают работы художников Ай Вэйвэя, Магдалены Йетеловой и др. Начало в 15:00.



Выставка под открытым небом

10 мая на площади и в парке Кампы начала работать выставка под открытым небом «Всемирная Прага 2017 – 25 лет в ЮНЕСКО». На 38 широкоформатных панелях, разделенных на несколько групп, показаны исторические, урбанистические, художественные и природные ценности исторической Праги. На выставке можно увидеть известные и не очень известные графические изображения и карты столицы, избранные фотографии и рисунки, связанные с историей города, а также не публиковавшиеся ранее материалы.

Хороших выходных!