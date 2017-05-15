Ян Каплицкий – чешский архитектор, показавший будущее

Всемирно известному архитектору родом из Чехии – Яну Каплицкому – в этом году исполнилось бы 80 лет. Популярный во всем мире, он так и не получил настоящего признания на родине. Как сегодня развивается архитектурный стиль, в основе которого стоял Каплицкий, и будет ли реализован его нашумевший проект библиотеки в Праге – в материале 420on.cz.

Вы заметили, что современные архитектурные решения становятся все более неординарными? Их не сравнить ни с пражской «классикой», ни с суровыми советскими «хрущевками». В последние десятилетия так называемый Blob-style в архитектуре стал неимоверно популярен среди специалистов.

Blob – в переводе с английского «капля», и такое название этот стиль получил неслучайно. Он основан не на четких линиях, а на плавных переходах и природной форме. Порой внешний вид зданий действительно напоминает живой организм.

Самое известное строение в стиле blob и близком к нему bio-tech – лондонский Сити, похожий, как говорят сами жители туманного Альбиона, на громадный огурец. И несмотря на то, что в мире построено уже немало зданий в этом стиле, он до сих пор воспринимается как нечто новаторское, порой непонятное, но однозначно интригующее.

Здания в стилях «био-тек» и «блоб» часто несимметричны, имеют форму то паучьей сети, то кокона, а то и вовсе похожи по очертаниям на животное. Встречаются даже дома в виде раковины моллюска или куриного яйца. При этом внешняя нетривиальность нисколько не мешает их внутренней функциональности.

Пресс-центр стадиона Лордс в Лондоне, фото: https://irinabelan.files.wordpress.com

Одним из самых ярких представителей этого направления стал Ян Каплицкий – архитектор с чешскими корнями, всю жизнь проработавший в Великобритании. Каплицкий родился в Праге в 1937 году в семье художников. В 1962 году закончил Высшую Художественно-Промышленную школу, а в 1968-м, после Пражской весны, переехал в Лондон.

Молодой и талантливый, он без проблем нашел работу в британских архитектурных бюро, а через одиннадцать лет основал и собственное – Future Systems. Смелые проекты Каплицкого быстро получили признание архитектурного сообщества в Великобритании, США и Европе: за исключением Чехии – удивительно, но на родине архитектора практически никто не знал.

Его новаторские идеи поражали свободным, иногда неожиданным обращением с формой. Несколько сооружений, построенных по его эскизам, были отмечены международными наградами. Среди них самыми крупными и знаменитыми стали здание торгового центра Selfridges в Бирмингеме (Великобритания, 2003 год), получившее семь наград, и пресс-центр стадиона «Лордс» в Лондоне (1999 год) – шесть наград, включая престижную премию имени Джеймса Стерлинга.

Здание торгового центра Selfridges в Бирмингеме, фото https://s-media-cache-ak0.pinimg.com

Последним из построенных зданий по проекту Каплицкого уже после его смерти стал музей Энцо Феррари в Модене (Италия, 2012 год). Однако его самое желанное детище – строительство нового здания Национальной библиотеки в Праге – пока так и не реализовано.

В 2006 году мэрия Праги объявила международный конкурс на лучший проект нового здания Национальной библиотеки, куда планировалось перевезти более 10 миллионов книг, в том числе исторические издания 19 века. Из более чем 300 работ победу одержало архитектурное бюро Future Systems и эскиз, лично подготовленный Яном Каплицким.

По его замыслу футуристический проект в виде гигантского цветного «одноглазого» осьминога должен был возвышаться над Градчанами и смотреть оттуда на всю Прагу. Внутри «осьминога» планировали оборудовать специальной автоматизированной компьютерной системой, которая бы без посторонней помощи хранила и выдавала книги. Каплицкий был уверен, что здание разбавит традиционную архитектуру города и станет одним из самых красивых строений чешской столицы.

Проект национальной библиотеки на Летне, Future Systems

В 2008 году министр культуры объявил, что средств на этот проект сейчас нет, кроме того, его реализации мешают проблемы с землей. Все это время Каплицкий, желавший оставить свой след в родной Праге, пытался убедить власти города построить библиотеку. В январе 2009 года архитектор умер от сердечного приступа, не закончив свой фильм «Глаз над Прагой» (Oko nad Prahou). Приступ произошел, когда Каплицкий шел по улице Чехословацкой армии неподалеку от площади Витезни: в день рождения его дочери Йоганны. Прибывшим на место врачам скорой помощи не удалось его реанимировать.

Обсуждения проекта национальной библиотеки продолжаются и по сей день, становясь пиар-инструментом в политических играх чиновников: каждый новый руководитель либо обещает возвести здание, ставшее уже притчей во языцех, либо негативно высказывается о формах строения. Пока проект реализован только в виде двухметрового макета, собранного Каплицким из конструктора Lego. Также по его эскизам оформили остановку общественного транспорта в Брно. Станет ли реальная библиотека достоянием современной Праги – вопрос открытый.

Фильм Яна Каплицкого Oko nad Prahou

Автор: Юлия Кочержук