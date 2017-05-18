Что делать в Праге на выходных 20 и 21 мая 2017

На предстоящих выходных в Праге сплошные фестивали – гриля, рома, пива, гамбургеров и уличного искусства. Еще можно сходить на ретро-выставку в Танцующий дом, бесплатно посмотреть на исторические машины в центре или поехать на велосипедах в красивые места в рамках Bike Prague 2017.

Суббота, 20 мая

Фестиваль гриля

В субботу, 20 мая, на набережной Влтавы в Праге 5 пройдет гастрономический фестиваль «Огонь и дым», на котором можно будет пробовать блюда, приготовленные на огне, и копчености. Начало – в 10:00, вход – 50 крон. Подробнее



Фестиваль рома

После того, как плотно подкрепились на фестивале гриля, можно отправляться за расслаблением на фестиваль рома. Rumfest 2017 начнется в комплексе Жлуте-Лазне в 13:00 и предложит гостям ром в чистом виде или коктейли от виртуозных барменов. На месте будет играть латинская музыка, можно будет попробовать традиционные блюда карибской кухни. Билет – 200 крон, если покупать заранее, и 250 – в день фестиваля. Подробнее



Ретро-выставка в Танцующем доме

В галерее «Танцующий дом» открылась новая экспозиция, посвященная жизни в Чехословакии во времена Первой республики. Посетители выставки смогут посмотреть, как одевались, развлекались и работали прабабушки и прадедушки современных чехов. Подробнее



Съезд ретро-автомобилей

Чтобы посмотреть на старину, можно просто выйти в центр Праги. Кроме прекрасно сохранившихся исторических зданий, которые веками стоят на улицах столицы, в субботу на них появятся и ретро-автомобили. Всего в выставке под открытым небом будет участвовать более 105 машин разных марок. Начало в 10:00 на улице Оплеталова, напротив здания Автомотоклуба ЧР. Вход свободный.



«От красок не убежишь 2017»

Barvám neutečeš 2017 – это необычный забег на 5 км, в котором неважно, за какое время ты преодолеешь эту дистанцию. Участников во время бега будут посыпать разноцветными порошковыми красками, что должно подарить особые впечатления и хорошее настроение. Подробнее на Фейсбуке



Bike Prague 2017

Велосипедисты 20 мая могут отправиться на шестой ежегодный велофестиваль Bike Prague. Участники сами выбирают маршрут, в этом году предложены трассы 65 км и 35 км, а также детские маршруты от 350 м до 3 км. Соревнование приведет участников на охраняемую природную территорию Чешский карст, в Прокопскую долину и к телевизионной башне Цукрак. Начало в 7:00. Подробнее на официальном сайте мероприятия



Воскресенье, 21 мая

Фестиваль пива и гамбургеров

В воскресенье на Карлинской площади пройдет фестиваль Pivo & Burger fest, на котором посетителям предложат до 70 сортов пива от 20 чешских и моравских пивоварен и гамбургеры от местных ресторанов. Разумеется, организаторы подготовили и развлекательную программу, включая живую музыку. Начало в 11:00, вход свободный.



Фестиваль уличного искусства

На набережных Праги после полудня будут выступать талантливые уличные артисты со всей Чехии. Цель этого мероприятия также показать и рассказать о разных красивых местах вдоль Влтавы в Праге, так как известны, в основном, только набережные Рашинова и Горжейши. В рамках фестиваля пройдут креативные мастер-классы, коллективное раскрашивание картин, будет работать фотоуголок. На лекции можно будет больше узнать об истории набережных. Начало фестиваля в 11:00 – в окрестностях Влтавы и на нескольких набережных.



Ferrari в Национальном техническом музее

В Национальном техническом музее открылась временная экспозиция исторических автомобилей бренда Ferrari. Посетить выставку можно до 28 мая, потом автомобили отвезут в замок Лоучень, где 3 и 4 июня состоится грандиозный показ исторических машин. Подробнее



С 18 мая в пражских кинотеатрах начали показывать новую часть «Чужого» – «Чужой: Завет». Не пропустите эту громкую кинопремьеру мая!



Хороших выходных!