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Что делать в Праге на выходных 27-28 мая 2017

Что делать в Праге на выходных 27-28 мая 2017

artyommm 53 0
Фестиваль национальных культур ReFufest, концерт Rammstein, пивной фестиваль на Летне, детский день на Петршине и открытие сезона на Гостиваржской плотине. Рассказываем, какие мероприятия в Праге можно посетить в ближайшие выходные.
Что делать в Праге на выходных 27-28 мая 2017

Суббота, 27 мая

Ratolest Fest

На Рашиновой набережной пройдет семейный фестиваль Ratolest Fest для взрослых и детей. Здесь можно найти подходящее хобби для ребенка: на мероприятии будут работать стенды спортивных секций, лагерей, детских садов, кружков и специалистов, которые работают с детьми. Состоятся также презентации семейных туров, детской одежды и спортивного инвентаря, игрушек и других товаров для детей. Вход свободный.


Ретро-день в Национальном музее

В новом здании Национального музея проводят Ретро-день в духе 80-х гг. Посетителей будут развлекать играми того времени и показывать, что было модно три десятилетия назад. Участие по обычному билету в музей. Адрес: Vinohradská 1, 110 00 Praha 1.


Концерт рэп-группы

В пражском клубе Cargo Gallery будет выступать рэп-группа из Челябинска «ОУ74». Подробнее 


Фестиваль ReFufest

С пятницы, 26 мая, товарный вокзал Жижков превратится в уютную площадку для мультикульрурного фестиваля ReFufest. По традиции посетителей ждут знакомства с сообществами иностранцев в Праге, вкусная национальная еда, развлечения и музыкальная программа. Подробнее 


Воскресенье, 28 мая

Долгожданное выступление Rammstein

В последний раз знаменитые на весь мир немцы выступали в Праге 8 лет назад. В этом году Rammstein представит свое новое шоу с пиротехникой, визуальными эффектами и мощной энергетикой на пражской арене Eden. Билеты – до 2 250 крон. Подробнее 


Пивной фестиваль на Летне

В Праге продолжается большой фестиваль пива. Если вы не пьете пиво, то приходите за развлечениями, вином, кофе и вкусной едой. Подробнее 


Детский день на Петршине

Музей Праги организует детский день «Играем на Петршине», который будет проходить в окрестностях Петршинской башни с 11:00 до 17:00. Для всех детей подготовят квест на тему модели Антонина Лангвейла, представленной в главном здании музея. Участники игры смогут познакомиться поближе с ее историей и получить вознаграждение за прохождение этапов (подарки от Hamleys, Koh-i-noor и Knihy Dobrovský). Совсем маленьких будет развлекать волшебник Грин.


Открытие сезона на Гостиваржской плотине

Гигантскую водную горку снова установят на Гостиваржской плотине, которая считается самым большим водоемом в Праге. 28 мая аттракцион будет работать с 12:00 до 18:00. Билет на весь день стоит 150 крон. Адрес: K Jezeru, 140 00 Praha 15

Хороших выходных!

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Темы
Выходные в Праге Прага фестиваль чешское пиво
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