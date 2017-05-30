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Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 103 0
В восьмом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: Российский центр науки и культуры в Праге, "чешские" няни, центры для помощи иностранцам, Чешский рай, а также оформление интерьера своего дома.
Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

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Темы
Прага Чехия Прага на русском телевидение
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