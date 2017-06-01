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Что делать в Праге в выходные 3-4 июня 2017

Что делать в Праге в выходные 3-4 июня 2017

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Рассказываем, куда можно сходить и как провести первые летние выходные в Праге.
Что делать в Праге в выходные 3-4 июня 2017

Суббота, 3 июня

Бизнес-саммит и бизнес-игра

Бизнес-эксперт и специалист по маркетингу Владимир Маринович расскажет, как собирать команды, которые будут эффективно работать и приносить прибыль. Внимание также будет уделено и теме клиентского сервиса в Европе. 
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Фестиваль скульптур Sculpture Line

До конца сентября Прага снова превратится в выставочное пространство, где можно будет увидеть произведения чешских и иностранных скульпторов. Скульптуры будут установлены не только в местах высокой концентрации людей, но и в неожиданных уголках столицы. Посмотрите, какие скульптуры уже установили в городе, в официальном аккаунте мероприятия в Инстаграме. 


Пивной фестиваль на Жижкове

В районе Жижков в парке Парукаржка 2 и 3 июня будет проходить пивной фестиваль «Жижковское пивобрани». Посетителям предложат попробовать продукцию 40 мини-пивоварен. По результатам конкурса будет выбрана лучшая пивоварня. 


Фестиваль электронный музыки

На берегу Влтавы в лагере «Котва» (U Ledáren 55) будут работать три сцены, с которых будет звучать электронная музыка. Вход платный, но с 12:00 до 13:00 можно будет пройти бесплатно. Начало в 12:00.


День открытых дверей на Пражском Граде

3 июня с 9:00 до 17:00 на Пражском Граде будут открыты церемониальные залы, которые обычно закрыты для свободного посещения. Побывать можно будет в южном крыле Нового дворца и других помещениях. Вход через ворота Матиаша со второго двора. Последних туристов пустят в 16:30. Помните, что на всех входах действует проверка безопасности, поэтому прийти лучше заранее.

 

Встреча с известным видеоблогером и открытие нового конкурса в Пражском Зоопарке

В субботу, 3-го июня, один из самых известных видеоблогеров Чехии – Мартин Рота – расскажет, как снимать успешные видеоролики, и откроет конкурс #MojeZooPraha, который будет длиться все лето. Начало мероприятия запланировано на 13:00.

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Воскресенье, 4 июня

Концерт Пата Метени

В копилке джазового гитариста Пата Метени 20 статуэток «Грэмми». Это образец для подражания и живая легенда. На его счету – бессчетное количество синглов и 42 альбома. Пропустить концерт музыканта такой величины в Праге будет преступлением. 
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Фестиваль «Вышеграни»

Со 2 июня на Летней сцене пражского Вышеграда проходит фестиваль театра и музыки «Вышеграни». Подробнее 


Выставка карикатур и картин

В Музее Кампа продолжается выставка чешского художника Адольфа Борна. Подробнее 


Ретро-выставка в Танцующем доме

Выставка «13 комнат Первой республики» показывает, как жилось в Чехии между двумя мировыми войнами. В экспозицию вошли предметы из мира кино, моды, спорта, бизнеса и искусства. Подробнее 


Летние кинотеатры в Праге

В июне начинают работать летние кинотеатры. Обзор киноплощадок, оборудованных на свежем воздухе, читайте здесь


Хороших выходных!

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Темы
Выходные в Праге Прага выставка туристы День открытых дверей
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