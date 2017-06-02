Вход свободный: Мероприятия в Праге в июне, где не нужно платить

Предлагаем интересно провести время в Праге в июне, не потратив при этом ни кроны (или символическую сумму). Подробнее – в нашем ежемесячном обзоре.

Каждый день в Праге проводятся мероприятия, участие в которых – бесплатное. В июне главным доступным для всех событием станет фестиваль United Islands, который в этом году переместится из центра города в Карлин. Мероприятие запланировано на 23 и 24 июня по случаю празднования 200-летия этого пражского района.

Акции будут проходить на площади, рядом со станцией метро Křižíkova, в Каизловых садах и на Роганском острове. Интересной обещает быть и развлекательная программа United Continents, в рамках которой можно будет попробовать в себя в разных видах спорта со всей планеты: например, в африканской манкале, протугальском петанке, австралийском крикете, американском софтболе и других спортивных играх и дисциплинах.



3 июня

В районе Нусельской лестницы пройдет Соседский бранч. Принять участие смогут не только местные жители, но и все желающие. Соседи будут угощать своими блюдами и развлекать. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00.

Во дворе пивоварни Staropramen в пражском районе Смихов пройдет фестиваль Street Food Rocks, вход свободный. Платить нужно будет только за выпивку и еду. Живая музыка – бесплатно.

В этот же день в среднем и южном крыле Нового дворца на Пражском Граде с 9:00 будет проходить День открытых дверей. Посетителей пустят в закрытые залы, салоны и помещения.





Kavárna Potmě («Кофейня В темноте») будет работать в Праге и в этом году. 5 июня в 12:30 состоится ее торжественное открытие на площади Республики при участии чешских знаменитостей. Кофейня будет открыта до 22 июня. И хотя за вход придется заплатить 140 крон, в стоимость билета входит один напиток или мороженое, а также стаканчик йогурта с фирменным логотипом и магнит на память. Напоминаем, это благотворительный проект в поддержку незрячим.



6 июня в Праге откроется фестиваль m3 //, будет выступать группа Please the Trees. Цель этого мероприятия – показать, как вывести искусство в общественное пространство и сделать его более доступным для людей. В программе предусмотрены концерты, стрит-арт, акции для детей. Фестиваль будет проходить в Каизловых садах в Карлине с 18:00 до 22:00.

По вторникам на Штванице с 18:00 до 19:00 пражан зовут на занятия йогой.

С 8 по 10 июня будет проходить фестиваль «Прага живет музыкой» (Praha Žije Hudbou). Выступать будут чешские и зарубежные музыканты. Всего в 40 местах по городу будет играть более 200 артистов. Запланированы выступления экспериментальных театральных трупп La Putyka и Long Vehicle Circus. Время – с 14:00 до 21:30.



9 июня Прага приглашает гостей и жителей города в храмы и костелы – на бесплатную просветительскую акцию «Ночь костелов».



10 июня в Праге пройдет Ночь музеев. На Летне готовят специальный концерт. Подробнее

12 июня в 19:30 в центре Pragovka объявят номинантов Чешской премии в области архитектуры 2017.



17 июня

С 9:00 до 15:00 будет открыт бункер Фолиманка. Сайт бункера krytfolimanka.cz

На Староместской площади пройдет Mattoni Koktejl Festival, который интересен в первую очередь барменским и музыкальным шоу.



С 19 июня по 14 сентября по разным адресам в Праге будет перемещаться Kinobus – мобильный кинотеатр Транспортного предприятия. О предстоящих киносеансах можно узнавать на официальной странице Киноавтобуса в Фейсбуке



22 июня с 20:20 до 22:00 на Градчанской площади состоится концерт Чешской филармонии.



24 июня на Летне рядом с метрономом с 19:30 до 22:00 будет выступать Симфонический оркестр Чешского радио. Зрители смогут услышать в живом исполнении композиции Сметаны, Шостаковича и Чайковского.



25 июня французское посольство в Праге приглашает на День открытых дверей в Буковском дворце с 11:00 до 22:00.



28 июня на площади Йиржи из Подебрад будут строить кастели – человеческие замки, или башни из людей. Традиция эта происходит из Таррагоны, и сейчас особенна популярна на юге Каталонии. Приходить смотреть, как люди соревнуются по строительству живых башен, можно с 18:00 до 21:00.