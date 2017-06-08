Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 20 °C
Десятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Десятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 81 0
В десятом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: чешский язык для мигрантов, пражская галерея «Заградник», «русскоязычный» теннис в столице Чехии и новый конкурс красоты и преображения «Без 5 минут 12».
Десятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

Рассказать всем:
Темы
Прага на русском телевидение Прага Чехия
Читайте
по теме 
Девятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
02.06.2017 11:08 Культура
Девятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
416 0
Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
30.05.2017 13:51 Культура
Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
423 0
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
22.05.2017 17:54 Культура
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
314 0
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
11.05.2017 19:01 Культура
Шестой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
645 0
Последние новости:
15
июня
Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день
15.06.2017 15:40 Общество
Мусоровозы в Чехии задавили двух женщин за один день
897 0
Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг
15.06.2017 14:28 Общество
Сегодня Евросоюз перешел на бесплатный роуминг
771 0
Налоговая нагрузка в Чехии станет самой высокой за последние годы
15.06.2017 13:22 Экономика
Налоговая нагрузка в Чехии станет самой высокой за последние годы
785 0
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
15.06.2017 12:54 Общество
Чешские метеорологи рекомендуют избегать солнца в ближайшие дни
583 0
14
июня
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
14.06.2017 15:40 Общество
Чехи придумали простой способ поиска залежей нефти и газа
903 0
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
14.06.2017 13:51 Общество
Отношения в русском меньшинстве в Чехии обострились из-за пропаганды
2805 0
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире
14.06.2017 13:22 Общество
Полиция задержала чеха, который заточил своих детей в пражской квартире
1159 0
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
14.06.2017 12:58 Общество
Фото: В пражском зоопарке родилось пятеро гепардят
706 0
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
14.06.2017 12:09 Интервью
Российский стрит-фотограф Залман Шкляр: «Фотография должна заставить человека задуматься»
935 3
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
14.06.2017 11:58 Общество
Диетологи обеспокоены: Каждый третий ребенок в Чехии страдает ожирением
495 0


Мобильная версия