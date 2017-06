Как интересно провести время в Праге на выходных 10-11 июня 2017

Ночь музеев, концерт Linkin Park, выставка для ценителей фотоискусства, фестиваль рыбы и морепродуктов – чего ждать от предстоящих выходных в Праге?

Бесплатная Ярмарка наук

В четверг, 8 июня, в Праге начался интерактивная Ярмарка наук. Посетителям предлагают отправиться в виртуальное путешествие в космос или прогуляться по Пражскому Граду во времена Средневековья. А еще на выставке можно будет увидеть гигантский дрон и роботов, которые умеют говорить, а также ознакомиться с последними научными открытиями и узнать много нового. Вход на мероприятие – бесплатный.

Ночь костелов в Праге

Вечером в пятницу, 9 июня, в Праге пройдет Ночь костелов. Это культурная акция, поэтому храмы подготовят специальную программу: где-то будет играть музыка, где-то пройдут экскурсии, а где-то будет просто бесплатный вход, что тоже не так уж и плохо.

Фестиваль уличного искусства

Акция «Прага живет музыкой» будет длиться с 8 по 10 июня, и за это время в городе в 50 местах пройдут концерты – под открытым небом. Главных сцен будет всего пять. Неизвестных уличных музыкантов поддержат чешские знаменитости из мира шоу-бизнеса и театра. Всего планируется провести 200 концертов по всей столице. Так что, вы обязательно на какой-нибудь из них попадете.

Выставка чешских спортивных ретро-автомобилей в центре Праги

Транспортный факультет ЧТУ приглашает на выставку ретро-автомобилей чешского производства, которые создавались для участия в соревнованиях. Кроме старинных моделей, покажут также автомобили последних лет. Выставка работает в пятницу и субботу с 10:00 до 18:00, в воскресенье – до 16:00. Вход свободный. Адрес: Konviktská 20, 110 00 Praha 1



Уик-энд открытых садов

В эти выходных в нескольких странах Европы, например, в Австрии и Германии, проходит Уик-энд открытых садов. По этому случаю Стракова академия, где работает Правительство ЧР, открывает свой сад для широкой общественности. Посетить «правительственный» сад можно будет с 10:00 до 17:00.



Фестиваль блюд из рыбы и морепродуктов

В субботу, 10 июня, на набережной Влтавы в Праге 5 соберутся любители рыбы и морепродуктов. Fishkus – это праздник для гурманов, потому что они смогут найти здесь большой выбор деликатесов (будет работать рынок). Кроме вкусной и свежей рыбы, организаторы обещают еще и развлечения.

The Beach Boys в Праге

В субботу в Праге будут играть легенды 60-х гг. Американцы The Beach Boys полвека не выступали в Чехии. Если вы знаете песни Fun, Fun, Fun, I Get Around, Help Me, Rhonda и California Girls, вам, определенно, стоит посетить это мероприятие.

Ночь музеев в Праге

В субботу, 10 июня, после Ночи костелов Прага предложит гостям и жителям города Ночь музеев. Рассказывать, что это такое, мы не будем (все и так знают, что главное в этой акции – бесплатный вход в музеи с вечера и специальные мероприятия). Только напомним, что в этом году в акции участвуют 49 музеев и галерей в чешской столице.

Неизведанные вкусы

В Выставочном дворце Национальной галереи в Праге в рамках Ночи музеев с 19:00 до 22:00 можно будет посетить дегустацию блюд со всего мира. Акция пройдет при сотрудничестве с некоммерческой организацией InBáze. Попробовать можно будет различные национальные блюда и экзотическую еду.



Linkin Park в Праге

Вы тоже начали отсчитывать дни до фестиваля Aerodrome в Праге, когда узнали, что хедлайнер Linkin Park? Группа не выступала в Чехии 11 лет, и если вы давно не слышали ее вживую – у вас есть возможность наверстать упущенное. Все произойдет уже скоро: в воскресенье, 11 июня.

Кстати, на следующий день, в понедельник, поклонники рока должны заинтересоваться концертом System of a Down.

Новая выставка в галерее «Заградник»

Атмосферная галерея «Заградник» приглашает на новую выставку. С 8 по 18 июня можно будет увидеть фотографии Залмана Шкляра под общим названием «Симфония улиц». Почему нужно идти и смотреть? Потому что Залман Шкляр снимает лучшие стрит-фотографии с элементами авангарда и нуара. Если вы цените фотоискусство, то не простите себе его пропуск.

Фестиваль театра и музыки «Вышеграни»

На летней сцене Вышеграда продолжаются концерты и спектакли. 18 июня все закончится, поэтому нужно поторопиться.

Выставка карикатур и иллюстраций

Его карикатуры в свое время высоко оценили в Канаде, а работы публиковали в лучших изданиях по всему миру. Когда в Чехословакию пришла цензура, он не смог продолжать работу в этом жанре и переключился на иллюстрации, графику и кино. В честь него даже назвали астероид. Увидеть «Уникальный мир Адольфа Борна» вы можете в пражском музее на Кампе. Посмотрите здесь подборку его лучших работ и скорее отправляйтесь на выставку.

Новое кино в Праге

С 8 июня в пражских кинотеатрах выходит в прокат фильм «Мумия». Если ужасы вас давно не впечатляют, то сходите хотя бы посмотреть, как выглядит в 54 года Том Круз.

Не пропустите также мероприятия в Праге в июне, где можно развлечься совершенно бесплатно.



Хороших выходных!