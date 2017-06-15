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Что делать в Праге на выходных 17-18 июня 2017

Что делать в Праге на выходных 17-18 июня 2017

artyommm 596 0
Праздник красок Холи, уличный фестиваль на Смиховской набережной, выставка белорусской графики, день с полицией – все это и многое другое ждет пражан и гостей столицы в ближайший уик-энд.
Что делать в Праге на выходных 17-18 июня 2017

Праздник Холи 

В субботу, 17 июня, в Праге пройдет яркий праздник красок Holi Open Air. Участникам фестиваля раздадут специальные безопасные краски в порошках, которыми они смогут посыпать друг друга. Веселиться и отрываться можно будет под музыку лучших чешских диджеев. Стоимость билета – от 499 крон.

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Первый уличный фестиваль на Смиховской набережной

Впервые на набережной в Смихове появится сцена, на которой будут выступать актеры, музыканты и циркачи. Идея организовать подобное действо пришла братьям Форманов, которые просто хотели представить свое новое шоу про иллюзиониста широкой публике. Фестиваль начнется 14 июня и продлится по воскресенье 18 июня.

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Хакатон в Праге

С 17 по 19 июня в Праге соберутся спикеры и менторы таких компаний, как Concur, Facebook и Google. Они будут выбирать лучшие проекты, которые удостоятся финансовых наград. В хакатоне будут участвовать 150 IT-специалистов, команда-победитель получит приз – 50 тысяч крон. 36-часовой марафон-хакатон будет проходить в виноградском коворкинге с 17 по 19 июня. 

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Выставка мастеров белорусской графики

В Беларуси празднуют 500-летие издания первой печатной Библии белорусским книгопечатником Франциском Скориной. Выпущена она была именно в Праге. По случаю 500-летнего юбилея в пражской галерее Клементинум пройдет выставка белорусского графического искусства, эволюция которого тесно связана с развитием книгопечатания. Именно белорусская графика среди всех других видов изобразительного искусства получила наибольшую известность за границей. Выставка продлится до 29 июня. 

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Фотовыставка редких животных

До 12 ноября в пражском аэропорту можно посмотреть выставку фотографий Wild For Life, которая поддерживает кампанию ОНН по защите редких животных. На снимках запечатлены вымирающие виды растений и животных, а также знаменитости, которые помогают ООН в их защите. Экспозиция переезжает из одного аэропорта в другой. 

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«Опыт изгнания – судьбы эмигрантов бывшей Российской империи»

С 16 июня в летнем замке Гвезда открывается большая выставка, посвященная теме миграции из Российской империи в Чехословакию. Кроме судеб таких известных личностей, как Марина Цветаева и художник Григорий Мусатов, посетители смогут узнать о других эмигрантах, внесших свой вклад в культуру и общество. Выставка продлится до 29 октября.

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День с полицией на аэродроме в Летнянах

В субботу, 17 июня, зрителям покажут шоу со спуском по канатам с вертолетов и прыжками с парашютом, состоится футбольный матч на лошадях между Полицией ЧР и Городской полицией Праги. Можно будет посмотреть на работу служебных собак, погоню за автомобилем преступников и его задержание. Посетителям также покажут современную технику и ретро-автомобили полиции. Мероприятия начнутся в 10:00 и завершатся в 21:00. Вход свободный.


Благотворительный MDA RIDE

В субботу, 17 июня, на Вацлавской площади с 10:00 будет проходить 9-й ежегодный благотворительный заезд MDA RIDE в поддержку людей, страдающих мышечной дистрофией. В этот день ожидается участие нескольких сотен мотоциклов, знаменитостей и групп. Увидеть можно будет исторические автомобили и машины класса люкс.


Gott, My Life

На корабле BIGMEDIA на Рашиновой набережной открылась выставка, посвященная Карелу Готту. На ней можно увидеть видеопроекцию клипов артиста, монтаж его выступлений разных лет и экспонаты, которые рассказывает о его звездной карьере. На входе гостей встречает сам Карел Готт, правда – в виде голограммы. Билет на выставку стоит 350 крон. Прийти можно до 30 сентября.


Не пропустите премьеры в пражских кинотеатрах: продолжение мультфильма «Тачки» и фильм «Спасатели Малибу». Подробнее 

Хороших выходных!

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