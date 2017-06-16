Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Одиннадцатый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Одиннадцатый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Maria Rogatneva 138 0
В одиннадцатом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: мультикультурный фестиваль RefuFest, писатель Вадим Федоров, Марианске Лазне и новый конкурс красоты и преображения «Без 5 минут 12».
Одиннадцатый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!

Портал 420on.cz является медиальным партнером телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению». Мы ждем ваших вопросов, тем и заявок по сотрудничеству. Пишите на электронную почту: redakce@420on.cz или звоните по телефону +420 212 247 420

Рассказать всем:
Темы
Прага на русском телевидение Прага Чехия
Читайте
по теме 
Десятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
08.06.2017 11:35 Культура
Десятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
301 0
Девятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
02.06.2017 11:08 Культура
Девятый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
437 0
Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
30.05.2017 13:51 Культура
Восьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
439 0
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
22.05.2017 17:54 Культура
Седьмой выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»
327 0
Последние новости:
18
июня
Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017
18.06.2017 12:19 Общество
Главные новости в Чехии за неделю 12-17 июня 2017
591 0
Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре
18.06.2017 11:26 Общество
Слезть или объехать: Прага решает судьбу самокатов и велосипедов в центре
728 0
17
июня
Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии
17.06.2017 17:52 Общество
Разгар сезона: Куда отправиться на самосбор клубники в Чехии
2038 0
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
17.06.2017 17:02 Общество
Метеорологи: До середины июля в Чехии будет теплее, чем обычно
898 0
Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски
17.06.2017 16:44 Общество
Магистрат Праги накажет госслужащих, потребовавших от иностранцев говорить по-чешски
3811 0
Видео: Королева Великобритании приняла президента Чехии с супругой и дочерью
17.06.2017 07:58 Политика
Видео: Королева Великобритании приняла президента Чехии с супругой и дочерью
1736 0
16
июня
Видео: Драко Малфой из «Гарри Поттера» играл на гитаре в центре Праги, и его никто не узнал
16.06.2017 16:49 Культура
Видео: Драко Малфой из «Гарри Поттера» играл на гитаре в центре Праги, и его никто не узнал
2887 0
Работодатели в Чехии начнут выдавать «стравенки» на книги
16.06.2017 15:48 Общество
Работодатели в Чехии начнут выдавать «стравенки» на книги
934 0
Дешевой парковке во время массовых мероприятий в Праге пришел конец
16.06.2017 13:57 Общество
Дешевой парковке во время массовых мероприятий в Праге пришел конец
635 0
Агрессивный водитель на BMW избил прохожего в центре Праги
16.06.2017 11:46 Общество
Агрессивный водитель на BMW избил прохожего в центре Праги
1696 0


Мобильная версия