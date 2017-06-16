Одиннадцатый выпуск телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»

В одиннадцатом выпуске уникального телепроекта «Прага на русском: инструкция по применению»: мультикультурный фестиваль RefuFest, писатель Вадим Федоров, Марианске Лазне и новый конкурс красоты и преображения «Без 5 минут 12».

Где смотреть: телеканал «Новый мир» (есть на всех кабельных приставках)

Когда смотреть: четверг 15:30, суббота 14:00, понедельник 7:30

Ведущий программы: известный пародист, актер Андрей Баринов

Цель проекта: дать инструкции по самым важным и непростым вопросам жизни в Европе. Поверьте, вы узнаете многое об особенностях Праги, даже если вы уже здесь живете!