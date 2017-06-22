Что делать в Праге на выходных 24-25 июня 2017

Выступления мировых звезд, дегустация вин, много живой музыки на открытом воздухе, фестиваль мороженого и другие развлечения ждут пражан и туристов на предстоящих выходных.

Выступление Стинга и Kasabian на фестивале в Праге

В пятницу и субботу (23-24 июня) на территории Výstaviště Praha будет проходить ежегодный музыкальный фестиваль Metronome. Главным гостем первого дня станет Стинг. Закрывать второй день в субботу будет группа Kasabian.

Фестиваль вина

В субботу в 10:00 на Смиховской набережной в Праге начнется международный фестиваль «Вино со всего мира». Приходите со своим бокалом, или за залог 50 крон вам выдадут его на месте. Для дегустации предложат вина из 30 стран мира, а также закуски и деликатесы.

Фестиваль мороженого

В воскресенье на Vystaviště Praha пройдет фестиваль мороженого Ice Cream Festival 2017. На празднике будут работать киоски с десертами и мороженым разных видов.

United Islands 2017

С 22 по 25 июня на островах Влтавы и неподалеку от них, в историческом центре Праги, будет играть музыка. Вход на все концерты – свободный. По плану организаторов, будут работать 10 сцен. За все дни фестиваля должно выступить более 200 артистов.

Фестиваль авторской песни

Если вы думаете, куда съездить из Праги на выходные, то рассмотрите вариант Усти-над-Лабем. С 22 по 25 июня там будет проходить фестиваль авторской песни «За туманом – 2017». Барды будут исполнять свои песни на территории замка и рядом с ним – на живописном берегу Эльбы.

Anežka Live!

С 21 июня в саду Анежского монастыря в Праге по вторникам, четвергам и воскресеньям будут проходить различные мероприятия. По задумке директора Национальной галереи, пражане должны получить возможность полюбить это место и приходить сюда отдыхать с книжкой или корзинкой для пикника.

Пражский Град – детям

В субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 Пражский Град предложит взрослым и детям научно-развлекательный уик-энд. Детям предложат пройти задания на тему жизни и деятельности королевы Марии Терезии. Маленькие участники смогут примерить исторические доспехи или проявить творческие способности в художественной мастерской. Приходить нужно на так называемый Северный двор рядом со Старым королевским дворцом, там и будет начинаться квест (его продолжительность – 1 ч). Последних участников пустят в 16:00.

Хороших выходных!