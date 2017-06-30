Что делать в Праге на выходных 1-2 июля 2017

Суббота, 1 июля
«Прага на гриле»
На Стрешелецкий остров с 10:00 приглашают любителей гриля. Фестиваль «Прага на гриле» – это мероприятие для всей семьи, на котором можно не только попробовать блюда, приготовленные на решетке, но и развлечься. Для этого в программе есть кукольный театр, игры для детей, выступления музыкальных групп. Фестиваль продлится до 22:00. Вход – 100 крон.
Фестиваль Шекспира
Ежегодный фестиваль «Летние шекспировские торжества» (Letní shakespearovské slavnosti) в Праге начался 27 июня. По 11 июля в Королевском саду Пражского Града будут показывать постановку «Гамлет», потом пойдут другие спектакли. Мероприятия начинаются в 20:30. Билеты стоят от 200 до 890 крон.
Новая выставка фотографа Йозефа Судека
15 июня галерее Йозефа Судека в Праге открылась новая выставка легендарного фотографа, на которой можно увидеть работы мастера, сделанные во время посещения необычной экспозиции в пражском Бельведере.
Адрес: Úvoz 24, Praha 1
Время работы: с 11:00 до 19:00
Воскресенье, 2 июля
Экскурсия по заброшенным домам
Активисты объединения «Пустые дома» (Prázdné domy) проведут экскурсию по заброшенным зданиям в окрестностях Анежского монастыря. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Встреча в 16:00 возле касс в Анежском монастыре.
Адрес: U Milosrdných 17, Praha 1
Летняя программа в саду Анежского монастыря
После прогулки по заброшенным домам рядом с монастырем можно отдохнуть в отреставрированном саду. Три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) там проходят культурные мероприятия.
«Дорожка между кронами деревьев»
Если хочется куда-то выехать из Праги на выходные, то в воскресенье в Национальном парке Крконоше открывают новый аттракцион – «Дорожка между кронами деревьев». Со смотровой площадки можно насладиться великолепным видом на горы и леса. Подняться наверх могут без проблем и родители с колясками, и люди с ограниченными возможностями.
Хороших выходных!