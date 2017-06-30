Что делать в Праге на выходных 1-2 июля 2017

Сходить на фестиваль гриля, посмотреть постановку по Шекспиру в саду на Пражском Граде или поехать в парк Крконоше на открытие новой смотровой площадки – предлагаем идеи, как провести выходные.

Суббота, 1 июля

«Прага на гриле»

На Стрешелецкий остров с 10:00 приглашают любителей гриля. Фестиваль «Прага на гриле» – это мероприятие для всей семьи, на котором можно не только попробовать блюда, приготовленные на решетке, но и развлечься. Для этого в программе есть кукольный театр, игры для детей, выступления музыкальных групп. Фестиваль продлится до 22:00. Вход – 100 крон.

Фестиваль Шекспира

Ежегодный фестиваль «Летние шекспировские торжества» (Letní shakespearovské slavnosti) в Праге начался 27 июня. По 11 июля в Королевском саду Пражского Града будут показывать постановку «Гамлет», потом пойдут другие спектакли. Мероприятия начинаются в 20:30. Билеты стоят от 200 до 890 крон.

Расписание и билеты

Новая выставка фотографа Йозефа Судека

15 июня галерее Йозефа Судека в Праге открылась новая выставка легендарного фотографа, на которой можно увидеть работы мастера, сделанные во время посещения необычной экспозиции в пражском Бельведере.

Адрес: Úvoz 24, Praha 1

Время работы: с 11:00 до 19:00

Воскресенье, 2 июля

Экскурсия по заброшенным домам

Активисты объединения «Пустые дома» (Prázdné domy) проведут экскурсию по заброшенным зданиям в окрестностях Анежского монастыря. Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Встреча в 16:00 возле касс в Анежском монастыре.

Адрес: U Milosrdných 17, Praha 1

Летняя программа в саду Анежского монастыря

После прогулки по заброшенным домам рядом с монастырем можно отдохнуть в отреставрированном саду. Три раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) там проходят культурные мероприятия.

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«Дорожка между кронами деревьев»

Если хочется куда-то выехать из Праги на выходные, то в воскресенье в Национальном парке Крконоше открывают новый аттракцион – «Дорожка между кронами деревьев». Со смотровой площадки можно насладиться великолепным видом на горы и леса. Подняться наверх могут без проблем и родители с колясками, и люди с ограниченными возможностями.

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Хороших выходных!