Розыгрыш билетов на спектакль «Ромео и Джульетта» (С.Прокофьев) в Праге

Поучаствуйте в розыгрыше и выиграйте 2 билета на неоклассический хореографический спектакль «Ромео и Джульетта», который пройдет 11 октября 2017 года в Праге.

Вы хотите бесплатно попасть на хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке и либретто Наталии Касаткиной и Владимира Васильева по трагедии Уильяма Шекспира и сценарию Сергея Прокофьева? Он пройдет 11 октября в театре Hybernia в Праге! Не упустите возможность выиграть ДВА БИЛЕТА и культурно провести этот вечер.

Поучаствуйте в нашем розыгрыше!

Правила:

1. Опубликуйте ссылку на розыгрыш на вашей странице в социальной сети «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram.

2. В комментариях к этой странице ответьте правильно на три вопроса:

- Каким было самое необычное место, где играли Шекспира? (речь не о самой печальной повести на свете)

- В чем причина, по которой Сергей Прокофьев первоначально создал счастливый финал в балете?

- В каком здании находится Государственный академический театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва?

Победитель будет выбран среди тех, кто правильно ответит на вопросы. Каждому участнику будет присвоен порядковый номер с учетом комментария к данной публикации. Счастливчика мы выберем с помощью генератора случайных чисел. Письмо о выигрыше придет на ваш электронный адрес, указанный при регистрации. Также мы объявим победителя в наших соцсетях!

Спешите, конкурс продлится до 31 июля до 12:00 часов по пражскому времени! Ответы, добавленные позже, засчитываться НЕ будут.

Желаем удачи!