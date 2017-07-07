Розыгрыш билетов на спектакль «Ромео и Джульетта» (С.Прокофьев) в Праге

Вы хотите бесплатно попасть на хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке и либретто Наталии Касаткиной и Владимира Васильева по трагедии Уильяма Шекспира и сценарию Сергея Прокофьева? Он пройдет 11 октября в театре Hybernia в Праге! Не упустите возможность выиграть ДВА БИЛЕТА и культурно провести этот вечер.
Поучаствуйте в нашем розыгрыше!
Правила:
1. Опубликуйте ссылку на розыгрыш на вашей странице в социальной сети «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram.
2. В комментариях к этой странице ответьте правильно на три вопроса:
- Каким было самое необычное место, где играли Шекспира? (речь не о самой печальной повести на свете)
- В чем причина, по которой Сергей Прокофьев первоначально создал счастливый финал в балете?
- В каком здании находится Государственный академический театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва?
Победитель будет выбран среди тех, кто правильно ответит на вопросы. Каждому участнику будет присвоен порядковый номер с учетом комментария к данной публикации. Счастливчика мы выберем с помощью генератора случайных чисел. Письмо о выигрыше придет на ваш электронный адрес, указанный при регистрации. Также мы объявим победителя в наших соцсетях!
Спешите, конкурс продлится до 31 июля до 12:00 часов по пражскому времени! Ответы, добавленные позже, засчитываться НЕ будут.
Желаем удачи!