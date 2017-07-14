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Как проходят концерты органной музыки в Соборе Святого Вита

Как проходят концерты органной музыки в Соборе Святого Вита

Тамара Гуржий 397 0
В Праге проходит международный фестиваль органной музыки. О том, какие впечатления можно получить на концерте в Соборе Святого Вита на Пражском Граде, рассказывает Тамара Гуржий.
Как проходят концерты органной музыки в Соборе Святого Вита

Мне давно хотелось послушать органную музыку в серьезном и высоком исполнении. И вот наконец-то в Праге я увидела афишу, которая показалась мне любопытной. Оказывается, весь июль будет проходить фестиваль органной музыки лучших исполнителей. Меня это заинтересовало.

Зайдя на сайт www.svvv.cz, я легко купила билет по интернету на ближайший концерт – вторник, 11 июля. В рамках этого фестиваля предполагается четыре концерта, которые проходят каждый вторник июля в Соборе Святого Вита в семь часов вечера. В нем участвуют лучшие исполнители из Чехии и Хорватии.

Так как этот проект некоммерческий, плата за билет чисто символическая, самый дорогой билет стоит 190 крон. Международный органный фестиваль проходит в Соборе Святого Вита под покровительством архиепископа Доминика кардинала Дука. 

 

Наконец-то настал день концерта – 11 июля. По информации афиши я знала, что в этот день исполнять музыку на органе будет Богумир Рабас (Bohumir Rabas, CZ). На YouTube я слушала музыку органа в его исполнении, поэтому мне очень хотелось насладиться его мастерством вживую.

В этот день постоянно шел дождь, но к вечеру погода наладилась, и даже из-за туч показалось солнце. К половине седьмого вечера к собору стали подходить слушатели предстоящего концерта. Мест для посетителей было очень много, но к началу концерта все они были заняты.

Сначала было вступительное слово музыканта, он кратко дал информацию об авторах музыки и об их произведениях. Имена композиторов были: Cesar Franck, Robert Fuhrer, Josef Klicka, Josef Gabriel Rheinberger. Для меня это было первое знакомство с этими авторами.

В чем заключаются привлекательные черты концерта органной музыки в соборе в отличие от обычного зала? Акустика зала в соборе прекрасная, и орган слышно без искажения звука в каждом его уголке. Самого органиста все равно никто не видит, он сидит за инструментом на возвышении. Так что те слушатели, которым достались места на галерее, ничего не проиграли.

Я получила море удовольствия и наслаждения от прекрасной игры Богумира Рабаса (Bohumir Rabas). Время прошло очень быстро, семьдесят минут музыкант играл музыку шести авторов, с небольшими остановками между отдельными произведениями. В конце концерта слушатели долго аплодировали и не отпускали музыканта. Ему пришлось дополнительно сыграть свое любимое произведение на бис.

Заключительный концерт этого фестиваля пройдет во вторник 25 июля. На этом концерте органист Мартин Моудры (Martin Moudry, CZ) будет исполнять  музыку Моцарта и Регера. Эти музыканты жили и творили во время разных музыкальных эпох. Творчество великого Моцарта пришлось на эпоху классицизма, а Макс Регер сочинял свою музыку в период романтизма и модернизма. Вероятно, в заключительном концерте можно сразу услышать лучшую музыку этих трех музыкальных периодов – это должно быть великолепно.

Описание: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

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Темы
фестиваль культура музыка Классическая музыка Прага Пражский град
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