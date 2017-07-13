Что делать на выходных в Праге 15-16 июля 2017

На выходных в Праге пройдет реконструкция исторической битвы на Виткове, индийский фестиваль, Всемирный день змей и другие мероприятия, заслуживающие внимания.

Реконструкция исторической битвы

В субботу, 15 июля, пражский холм Витков превратится в поле для рыцарских поединков: здесь пройдет ежегодный средневековый фестиваль Hrrr na ně! В рамках празднования 597-летия исторический битвы на Виткове (14 июля, 1420 г.), на этом же месте состоится аутентичная реконструкция знаменитого сражения гуситов и крестоносцев.

Кроме рыцарей и фехтовальщиков, посетителей ожидает стрельба из лука, кукольный театр и средневековая кухня. Вход на мероприятие свободный, начало в 9:00.



Фестиваль Bengál

Фестиваль Bengál – это возвращение к природе и экзотике. 15 июля на острове Штванице в течение всего дня будут играть диджеи, зрители смогут увидеть перформансы и художественные инсталляции, в воздухе будет витать аромат вкусной веганской еды. Фестиваль начнется в 15:00, до 18:00 билет будет стоить 100 крон; с 18:00 до 23:00 – 200 крон.



Большой пикник

На выходных на Стршелецком острове в Праге ждут гостей и местных на пикник. На месте будут работать киоски с уличной едой, можно будет взять в аренду корзину и плед для пикника. Фестиваль будет проходить два дня – 15 и 16 июля с 10:00 до 22:00.



Slam Poetry Show

В саду при монастыре св. Анежки на лето запланированы культурные и спортивные мероприятия. В воскресенье, 16 июля, там состоится Slam Poetry Show, на котором будут выступать лучшие мастера слова Чехии. Вход свободный, начало в 19:00 (вход со стороны северных ворот).



Самые популярные фильмы сезона

Свободное объединение четырех арт-кинотеатров в Праге (Atlas, Evald, Lucerna и Mat) два раза в год показывает лучшие фильмы сезона в рамках программы BestFilmFest. В течение недели зрителям демонстрируют картины, которые собрали самую большую кассу и получили максимум положительных отзывов. Стоимость билета на киносеанс в рамках специальной программы составляет 69 крон. Увидеть можно будет работы, получившие «Оскара» и другие награды, а также чешские фильмы.



Французская ярмарка

На выходных на острове Кампа с 10:00 до 21:00 будет работать французская ярмарка, на которой можно будет купить вино и французскую еду, а также послушать приятную музыку. Мероприятие проходит в Праге уже в десятый раз.



Фильмы из программы МКФ в Карловых Варах

Суббота и воскресенье станут последними днями, когда в Праге можно будет посмотреть фильмы в рамках программы Šary Vary в кинотеатре Světozor. Там показывают картины, которые были представлены на МКФ в Карловых Варах, билет стоит 130 крон.



Всемирный день змей

В воскресенье, 16 июля, зоопарк Праги будет отмечать Всемирный день змей. По такому случаю посетителям даже разрешат потрогать разных пресмыкающихся, а возле центрального входа гостей будет встречать недавно прибывшая из Швеции панда.



Индийский фестиваль Рата-ятра

В 12:00 16 июля на площади Республики в Праге состоится индийский фестиваль Рата-ятра (карнавал с украшенной колесницей, «праздник колесниц»). На время с 15:00 до 20:00 запланирована культурная программа. Вход и дегустация индийского меню – бесплатно.

Хороших выходных!