Куда сходить в Праге на выходных 22-23 июля 2017

Поесть насекомых, узнать больше об индейцах, поучаствовать в триатлоне, посмотреть на выступления фольклорных коллективов, посетить выставку неординарного скульптора, бесплатно послушать симфоническую музыку – мы собрали для вас идеи, что делать в Праге в эти выходные.

Дни насекомоядных в пражском зоопарке

В эти выходные, 22 и 23 июля, зоопарк Праги ждет в гости всех, кто любит пробовать нетрадиционные блюда: посетителей будут угощать отборными насекомыми. Самым смелым предложат тараканов в меду, червяков в карамели, саранчу в кунжуте и другие деликатесы.

Интересно, что насекомые во многих странах считаются нормальной пищей. Чехия, как и большинство стран Европы, а также США и Россия, является белым пятном на карте насекомоядных народов мира. А зря, потому что насекомые как пища также достойны внимания. Если вы не представляете, как все это можно есть, приходите хотя бы посмотреть на тех, кто будет пробовать насекомых.

Начало программы в 10:00 возле Образовательного центра. Посетителей ожидают мастер-классы по приготовлению блюд из насекомых и дегустация.

Индейский день в ботаническом саду

Этот год в пражском ботаническом саду проходит под знаком Америки. Одним из самых долгожданных мероприятий программы «Американского лета» станет Индейский день, на котором можно будет узнать о жизни индейцев и их шаманских ритуалах. Посетителям расскажут и покажут, как индейцы проводили свободное время, что готовили и на кого охотились.

Гостям также дадут попробовать традиционные индейские блюда, которые готовятся из трех главных продуктов: кукурузы, фасоли и тыквы. Детей приглашают на мастер-классы, где будут создаваться предметы на индейскую тему. Время программы – с 10:00 до 18:00.

«Вода – это жизнь» – мероприятие для всей семьи

В субботу, 22 июля, в парке Фолиманка в Праге 2 проведут развлекательно-просветительскую акцию, посвященную важности воды – в природе и для человека. Участников ожидают конкурсы, театральные постановки, шоу мыльных пузырей и мастер-класс, на котором всех желающих будут учить их выдувать. Мероприятие начнется в 13:00 и завершится в 18:00. Вход свободный.



Благотворительный мюзикл с участием лошадей

В субботу, 22 июля, пройдет благотворительная акция «Лошади помогают 2017 - Верховой мюзикл», которая состоится при поддержке благотворительного фонда «Капля надежды» (NF Kapka naděje) и Центра иппотерапии психиатрической больницы Богнице. В программе танцы, музыка и, конечно, грациозные лошади. Билет стоит 100 – 200 крон. Адрес: Ústavní 180 00 Praha 8.



Концерт симфонического духового оркестра

Элитный оркестр молодых музыкантов из Саксонии представит в Праге программу REFORMATIO, в рамках которой прозвучат произведения Бедржиха Сметаны, И.С. Баха, Михаэля Преториуса, Пауля Герхардта в обработке Кристиана Шпренгера. Концерт состоится в торжественном зале Национальной галереи в Праге в монастыре святой Анежки Чешской. Начало в 18:00. Вход свободный. Адрес: U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1



Фестиваль экспериментального театра

Театр на Целетной приглашает всех поклонников экспериментального театра на фестиваль «Нулевая точка», который продлится с 17 по 22 июля. Цель этого мероприятия – показать зрителям новые тенденции и переходные жанры, которые появляются в театральном искусстве за рубежом и в чешском контексте. Адрес: Celetná 17, 110 00 Praha 1

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Пражские дни фольклора 2017

В Праге в одиннадцатый раз пройдет традиционный фольклорный фестиваль, в рамках которого планируется самое крупное танцевальное мероприятие в Центральной Европе. В нем участвуют все любительские фольклорные коллективы любого типа – исполнительские, танцевальные, группы в исторических военных костюмах, мажоретки, карнавальные труппы и др.

Выступления будут проходить на разных сценах в центре города. В фестивале примет участие более 60 танцевальных коллективов из 23 стран. Всего в Праге выступят 1 700 исполнителей, танцоров и музыкантов. Увидеть их можно будет на Алшовой набережной перед Рудольфинумом, на Градчанской площади и на площади Республики. Завершится фестиваль в субботу, 22 июля, когда пройдет шествие всех коллективов по Старе-Место.

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Пражский триатлон

В воскресенье, 23 июля, в Горни-Почернице в Праге в третий раз в этом году пройдет соревнование «Пражский триатлон», в котором будут участвовать 450 человек. На соревнование могут зарегистрироваться все желающие вне зависимости от возраста: каждый выбирает дистанцию по своим силам.

Те, кто придет поболеть за других, не будут скучать: для них организаторы подготовили разные активные и творческие развлечения. Мероприятие начнется в 8:00 и завершится к 14:30. Старт у Почерницкого пруда. Участие в соревновании стоит 600 крон.



Jazz Bridge 2017

Один из концертов 14-го джазового фестиваля пройдет в Новоместской ратуше в это воскресенье, 23 июля. Начало в 19:30. Билет стоит 120 крон. Адрес: Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2



Выставка скульптора, создавшего памятник Кафе в Праге

В галерее в Доме у каменного колокола открылась большая выставка неординарного скульптора и художника Ярослава Роны. Широкой публике он может быть знаком по памятнику Францу Кафке в Праге, а также скульптуре черта, обхватившего руками колени, на краю Страместской площади. Посмотреть на необычные работы Роны можно до конца октября.

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Концерт Александра Малинина в Праге

Во вторник, 25 июля, в концертном зале легендарного отеля Thermal в Карловых Варах состоится концерт Александра Малинина. Купить билет можно здесь.



Хороших выходных!