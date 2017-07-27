Что делать в Праге на выходных 29-30 июля 2017

Сходить в зоопарк, побывать на крыше музея, попробовать настоящие чешские продукты, углубиться в методику развития детей Монтессори или заняться йогой на свежем воздухе – предлагаем идеи, как провести уик-энд в Праге

Фото: Вояновы сады, Прага, фото Vlada Marsheva, 420on.cz

Пражский зоопарк приглашает

В пятницу, 28 июля, в пражском зоопарке откроется новая детская площадка. А еще в этот день пройдут «крестины» пятерых волчат. Их крестным отцом станет египтолог и археолог Мирослав Барта. Мероприятие начнется в 14:30 возле павильона горилл. Если не успеете в пятницу, то приходите с детьми в зоопарк на выходных, чтобы испробовать новую детскую площадку в деле.

В субботу, 29 июля, с 9:30 до 16:00 в зоопарке будут праздновать Международный день тигров. Прага хочет обратить внимание общественности на мировую проблему, связанную с критическим исчезновением тигров в дикой природе. Эти животные нуждаются в защите и сохранении. В 14:30 состоится комментированное кормление тигров на их открытых площадках.



Открытие Национального музея сельского хозяйства

В Праге завершилась реконструкция главного здания Национального музея сельского хозяйства. Кроме того, что в нем появились сразу три новые экспозиции, посетители смогут подняться на его крышу. Там теперь работает шикарная обзорная площадка, где можно ходить по газону и любоваться видами на Прагу.

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Фестиваль настоящих чешских продуктов

На площади Йиржи-из-Подербрад с 13:00 до 21:00 будет проходить ярмарка и дегустация продуктов «Вкус и аромат Чехии – фестиваль хорошего настроения». Посетители смогут попробовать пиво, мясо, молоко, фрукты, овощи прямого чешского производства. На празднике будет звучать народная и популярная чешская музыка, пройдут мастер-классы для детей и взрослых. Вход свободный.



Family Market 2017

В субботу, 29 июля, в Конгресс-центре Прага весь день, с 9:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы и встречи с зарубежными специалистами по методике Монтессори. Можно будет познакомиться с модельным пространством школ Монтессори, купить дидактические пособия и игрушки, а также поучаствовать в творческих занятиях для детей. Вход свободный.



Фестиваль индонезийской культуры

Во дворике Музея Напрстека в субботу, 29 июля, пройдет Фестиваль индонезийской культуры. В программе будут показательные народные танцы, индонезийские песни и музыкальные номера, лекции и творческие мастер-классы для детей. В палатках можно будет попробовать индонезийские блюда и продукты. Вход свободный. Адрес: Betlémské náměstí 269/1 Praha 1, 110 00



Занятия йогой на свежем воздухе

Европейская федерация йоги продолжает традицию бесплатных занятий на свежем воздухе в рамках поддержки здорового образа жизни и пропаганды йоги как спортивной дисциплины. Каждое воскресенье (до 3 сентября) в парке на Кампе с 16:00 до 17:30 можно позаниматься йогой с тренером. Акция ориентирована на всех желающих, вне зависимости от пола и возраста.



Летние кинотеатры

В Праге работает более десяти летних кинотеатров. На выходных многие из них показывают чешские и зарубежные фильмы. Более подробно о пражских летних кинотеатрах мы написали здесь.



Хороших выходных!